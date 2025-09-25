Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cá cược bóng đá quốc tế: Bộ Tài chính chỉ cho phép duy nhất 1 doanh nghiệp được thí điểm hoạt động

25-09-2025 - 13:52 PM | Doanh nghiệp

Trong khi thế giới hiện nay ghi nhận doanh số các trò chơi, hoạt động liên quan đến cá cược là 70 tỷ USD, con số ở Việt Nam chưa rõ ràng nhưng được đánh giá là tương đương 3-5% GDP.

Cá cược bóng đá quốc tế: Bộ Tài chính chỉ cho phép duy nhất 1 doanh nghiệp được thí điểm hoạt động- Ảnh 1.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Riêng cho cá cược bóng đá quốc tế, dự thảo quy định chỉ 1 doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định việc cho phép chính thức kinh doanh hoặc chấm dứt không cho phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Về điều kiện, doanh nghiệp thí điểm phải ﻿có vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, trong đó tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của pháp nhân trong nước.

Cổ đông hoặc thành viên góp vốn tại doanh nghiệp phải có cam kết không chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp tại doanh nghiệp trong thời gian thí điểm.﻿

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có ﻿cam kết đóng góp bằng tiền cho ngân sách trung ương ngoài các nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Giá trị bằng tiền cam kết đóng góp do nhà đầu tư đề xuất nhưng phải đảm bảo tối thiểu là 10% doanh thu bán vé đặt cược trừ đi chi phí trả thưởng trong năm kinh doanh.

Về phía người chơi, ﻿mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng . Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 10 triệu đồng .

Thế giới hiện nay ghi nhận doanh số các trò chơi, hoạt động liên quan đến cá cược là 70 tỷ USD , dự báo tăng lên 141 tỷ USD đến năm 2030. Tốc độ tăng trưởng là 11,5%/năm.﻿

Thị trường Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng. Trong đó, một công ty từ Anh đánh giá doanh thu cá cược Việt Nam (khu vực chính thức và không chính thức) tương đương 3-5% GDP.


Trí Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SHS: Dư nợ 3 triệu tỷ, bất động sản có “cướp” dòng tín dụng của DN sản xuất?

SHS: Dư nợ 3 triệu tỷ, bất động sản có “cướp” dòng tín dụng của DN sản xuất? Nổi bật

MBS Research dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp BĐS: Vinhomes lãi gần 13.000 tỷ, lợi nhuận Nam Long tăng hơn 500%

MBS Research dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp BĐS: Vinhomes lãi gần 13.000 tỷ, lợi nhuận Nam Long tăng hơn 500% Nổi bật

Chiến lược đưa thịt thương hiệu đến từng gia đình Việt

Chiến lược đưa thịt thương hiệu đến từng gia đình Việt

13:30 , 25/09/2025
Nhóm NĐT mới không đủ năng lực tài chính và quản trị, FLC chính thức quay lại sở hữu và điều hành Bamboo Airways

Nhóm NĐT mới không đủ năng lực tài chính và quản trị, FLC chính thức quay lại sở hữu và điều hành Bamboo Airways

13:18 , 25/09/2025
Tin vui từ UAE: "Ông lớn" G42 muốn bắt tay FPT và Việt Thái làm trung tâm dữ liệu, chủ nhân tháp Burj Khalifa sắp sang Việt Nam tìm cơ hội đầu tư

Tin vui từ UAE: "Ông lớn" G42 muốn bắt tay FPT và Việt Thái làm trung tâm dữ liệu, chủ nhân tháp Burj Khalifa sắp sang Việt Nam tìm cơ hội đầu tư

13:16 , 25/09/2025
Phó Thủ tướng có “đề nghị kép” với Binance: Mở trụ sở ở Đà Nẵng, CEO làm cố vấn trung tâm tài chính Việt Nam

Phó Thủ tướng có “đề nghị kép” với Binance: Mở trụ sở ở Đà Nẵng, CEO làm cố vấn trung tâm tài chính Việt Nam

10:02 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên