Cá voi xanh đang im lặng: Lời cảnh báo đáng sợ cho nhân loại

Cá voi xanh, loài động vật lớn nhất hành tinh, đang khiến các nhà khoa học lo lắng về tương lai của chúng sau khi họ nhận thấy loài động vật có vú ở biển này đang trở nên im lặng.

Đối với những người nghiên cứu đại dương, tiếng của cá voi xanh thường là âm thanh đặc trưng của biển cả. Nhưng hiện tại, loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng này dường như đang im lặng, làm dấy lên những lo ngại lớn.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Hải dương Vịnh Monterey (Monterey Bay Aquarium Research Institute) cho thấy những "bài hát" của cá voi xanh đã giảm gần 40% trong sáu năm qua.

Nạn đói do biến đổi khí hậu khiến cá voi phải im lặng

Mặc dù cá voi khổng lồ có vẻ đáng sợ, chúng chỉ ăn con mồi nhỏ như nhuyễn thể và thậm chí có lúc còn bảo vệ con người khỏi cá mập.

Cá voi xanh được cho là đã sống trên Trái Đất hàng triệu năm nhưng gần như bị săn bắt đến tuyệt chủng trong những năm 1900, cho đến khi lệnh cấm săn bắt cá voi xanh được ban hành vào năm 1966.

Nhưng giờ đây, chúng lại là một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Mặc dù David Attenborough đã đưa ra nhiều cảnh báo về việc bảo vệ đại dương, biến đổi khí hậu do con người gây ra dường như đang dẫn đến số lượng cá voi xanh và cả âm thanh của chúng bị suy giảm.

John Ryan, một nhà hải dương học sinh học tại Viện nghiên cứu Hải dương Vịnh Monterey, giải thích rằng một đợt sóng nhiệt đại dương có tên là "The Blob" được ghi nhận vào năm 2013 đã gây ra những thay đổi có hại trong thành phần hóa học của đại dương, cho phép tảo độc phát triển.

Ông nói với tạp chí National Geographic: "Nó đã gây ra vụ ngộ độc các loài động vật có vú ở biển trên diện rộng nhất từng được ghi nhận. Đó là thời kỳ khó khăn đối với cá voi."

Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng đợt sóng nhiệt đã gây ra sự sụp đổ của quần thể nhuyễn thể và cá cơm, khiến cá voi xanh liên tục phải tìm kiếm thức ăn.

Ryan nói thêm: "Khi bạn phân tích thật kỹ, nó giống như việc cố gắng hát trong khi bạn đang đói. Chúng đã dành toàn bộ thời gian chỉ để cố gắng tìm thức ăn. Chúng tôi không nghe thấy tiếng chúng hát. Chúng dành toàn bộ năng lượng để tìm kiếm. Đơn giản là không còn đủ thời gian - và điều đó cho chúng ta biết những năm đó căng thẳng đến nhường nào."

"The Blob" được cho là đã làm nhiệt độ đại dương tăng hơn 4.5°F (2.5°C), gây ra thiệt hại lớn cho các quần thể sinh vật biển.

Đồng tác giả và nhà sinh vật học biển Kelly Benoit-Bird nói thêm: "Khi chúng ta có những năm cực kỳ nóng và những đợt sóng nhiệt đại dương này, nó không chỉ là vấn đề nhiệt độ. Toàn bộ hệ sinh thái thay đổi và chúng ta không có đủ nhuyễn thể. Vì vậy, những loài động vật chỉ dựa vào nhuyễn thể để sống sẽ gặp xui xẻo. Những đợt sóng nhiệt đại dương này gây ra hậu quả trên toàn bộ hệ sinh thái. Nếu chúng không thể tìm thấy thức ăn và chúng có thể đi khắp toàn bộ Bờ Tây Bắc Mỹ, đó là một hậu quả trên quy mô thực sự lớn."

Khi biến đổi khí hậu tiếp tục tăng tốc, các đại dương có thể bị tàn phá. Các nhà khoa học cảnh báo rằng ngay cả một sự thay đổi nhiệt độ nhỏ cũng có thể gây ra thiệt hại thảm khốc cho hàng triệu sinh vật.

Nguồn: Ladbible