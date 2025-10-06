Các ngân hàng dự báo lãi suất huy động thời gian tới

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh các tổ chức tín dụng quý 4/2025 của Ngân hàng Nhà nước, các TCTD nhận định, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý III/2025 tiếp tục duy trì trạng thái "tốt". Các TCTD dự báo tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong quý IV/2025 và cả năm 2025 so với năm 2024.

Theo ước tính của các TCTD, trong quý III/2025 và cả quý IV/2025, mặt bằng lãi suất huy động vốn VND duy trì ổn định trong khi mặt bằng lãi suất cho vay VND tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Tính đến cuối năm 2025 so với cuối năm 2024, các TCTD dự báo mặt bằng lãi suất huy động duy trì tương đối ổn định và mặt bằng lãi suất cho vay được kỳ vọng giảm nhẹ đối với cả lãi suất cho vay ngắn hạn và lãi suất cho vay trung, dài hạn.

Các TCTD kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống tăng bình quân 3,8% trong quý IV/2025 và tăng 13,8% trong năm 2025, thấp hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng toàn hệ thống 5,1% trong quý IV/2025 và 16,8% trong năm 2025. Kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn theo năm duy trì xu hướng tăng từ kỳ điều tra quý III/2024, tuy nhiên đến kỳ điều tra này đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ các năm trước.

Các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu tiếp tục chiều hướng giảm nhẹ trong quý III/2025 đúng như kỳ vọng, và dự báo tiếp tục giảm mạnh hơn trong quý IV/2025, trái ngược với nhận định "tăng" của cùng kỳ năm trước. Tại kỳ điều tra này, các TCTD đã điều chỉnh giảm dự báo về tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2025 so với kết quả ghi nhận tại cuộc điều tra kỳ trước.

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý III/2025 được các TCTD nhận định có sự cải thiện so với quý trước nhưng thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Các TCTD dự báo xu hướng cải thiện sẽ tiếp tục diễn ra trong quý cuối của năm 2025.



