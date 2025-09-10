Các “ông lớn” chứng khoán không đứng ngoài sân chơi tài sản số: VIX, TCBS đua nhau lập công ty, SSI Digital hợp tác Tether và AWS

Việc Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số đã mở ra cơ hội phát triển cho thị trường tài sản số tại Việt Nam. Cùng thời điểm, một loạt ngân hàng và công ty chứng khoán bắt đầu có động thái chuẩn bị, từ thành lập sàn giao dịch mới, tăng vốn điều lệ cho đến ký kết hợp tác quốc tế, cho thấy sự chuyển động ban đầu của các tổ chức tài chính trước sân chơi mới.

Doanh nghiệp Cổ đông Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX). - Chứng khoán VIX - Công ty Cổ phần FTG Việt Nam - Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C 1.000 tỷ đồng CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) - Ông Nguyễn Xuân Minh - Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) - TechcomCapital 101 tỷ đồng CTCP Công nghệ số SSI - Công ty đầu tư thành viên SSI - Công ty cổ phần Filum - Công ty cổ phần Kompa Group 200 tỷ đồng

Mới đây nhất, Chứng khoán VIX góp 150 tỷ đồng thành lập công ty mảng tài sản số là Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX). Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội cấp ngày 26/8, VIXEX có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở đặt tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của VIXEX gồm ba doanh nghiệp. Trong đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX sở hữu 15 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần FTG Việt Nam nắm giữ 64,5 triệu cổ phần, chiếm 64,5% vốn. Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C sở hữu 20,5 triệu cổ phần, chiếm 20,5% vốn.

Trước đó, ngày 8/8, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) nâng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 101 tỷ đồng. Khi mới thành lập, cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89%, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) góp 9,9% và TechcomCapital sở hữu 1,1%. TCEX đặt trụ sở tại tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung (Hà Nội), do ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch TCBS, TechcomCapital và Wealthtech Innovations – làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Chứng khoán SSI cũng đã đi trước một bước khi lập công ty con CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID) từ năm 2022. Gần đây, SSID cùng Công ty Quản lý Quỹ SSI ký thỏa thuận hợp tác với Tether, U2U Network và Amazon Web Services nhằm phát triển hạ tầng tài chính số, blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Ngoài các doanh nghiệp chứng khoán, ngân hàng cũng không đứng ngoài cuộc đua này. Tháng 8 vừa qua, MB công bố hợp tác với Tập đoàn Dunamu – đơn vị vận hành sàn Upbit, một trong ba sàn tài sản mã hóa lớn nhất thế giới – để triển khai sàn giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ chia sẻ công nghệ, tư vấn pháp lý, hỗ trợ bảo vệ nhà đầu tư và đào tạo nhân lực.

Dunamu hiện quản lý sàn Upbit chiếm 80% thị phần Hàn Quốc, phục vụ 6 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch năm 2024 vượt 1.100 tỷ USD và tổng tài sản số hơn 80 tỷ USD. Kinh nghiệm của đơn vị này được kỳ vọng giúp định hình khung pháp lý và hệ sinh thái tại Việt Nam.

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), dự kiến sẽ có khoảng 5 sàn giao dịch được cấp phép trong giai đoạn thí điểm. Các sàn này có khả năng được kết nối với những sàn quốc tế để đảm bảo thanh khoản và khả năng cạnh tranh.

Theo báo cáo năm 2025 của Chainalysis, Việt Nam xếp thứ tư trong Chỉ số Chấp nhận Tài sản số Toàn cầu. Trước đó, Việt Nam từng giữ vị trí dẫn đầu trong hai năm 2021 và 2022. Thống kê từ Statista cho thấy số người dùng tài khoản tài sản số tại Việt Nam năm 2024 ước tính đạt 10,15 triệu, phản ánh sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước.



