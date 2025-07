Các “ông lớn” vừa phát hành hàng trăm ngàn tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty chứng khoán MBS vừa công bố ghi nhận những thông tin bất ngờ, khi có tới 106 đợt phát hành mới từ các doanh nghiệp trong tháng 6. Tổng giá trị phát hành thành công ước tính khoảng 123.700 tỉ đồng - tăng mạnh 87% so với cùng kỳ và là giá trị phát hành theo tháng cao nhất từ trước đến nay.

Lũy kế trong nửa đầu năm nay, tổng giá trị phát hành đạt hơn 265.800 tỉ đồng, tăng 91,3% so với cùng kỳ. Lãi suất bình quân gia quyền ước đạt khoảng 6,8%, thấp hơn so với mức trung bình 7,2% của năm ngoái.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với gần 198.500 tỉ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay là Techcombank, ACB, BIDV… Lãi suất huy động vốn bình quân qua kênh trái phiếu của các ngân hàng ở mức 5,6%/năm, kỳ hạn bình quân 4.4 năm.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành trái phiếu cao nhất trong nửa đầu năm nay

Theo chứng khoán MBS, xu hướng đẩy mạnh hoạt động phát hành của các tổ chức tín dụng cho thấy nhu cầu gia tăng vốn trung và dài hạn. Đặc biệt trong bối cảnh tín dụng bất ngờ tăng tốc trong tháng cuối quý II lên mức 9,9% khi lãi suất huy động vẫn giữ mặt bằng thấp. Ứớc tính tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn khoảng 1,3 - 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn.

Xếp thứ 2 trong danh sách huy động vốn từ trái phiếu là nhóm bất động sản, với tổng giá trị phát hành 40.200 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 10,5%/năm, kỳ hạn bình quân là 2,5 năm, cao hơn nhiều so với các ngân hàng. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất như Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Tư vấn và kinh doanh bất động sản TCO, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp An Thịnh…

Dự báo bức tranh trái phiếu doanh nghiệp cuối năm

Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý II/2025 của S&I Rating (Công ty chứng khoán SSI), nhận định các ngân hàng đang gia tăng phát hành trái phiếu nhằm tận dụng mặt bằng lãi suất thấp để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn... Điều này giúp giảm áp lực lên huy động tiền gửi và tạo điều kiện duy trì lãi suất huy động ở mức thấp nửa đầu năm, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Hoạt động mua lại trước hạn diễn ra mạnh mẽ vào quý II với giá trị hơn 96.000 tỉ đồng - mức cao nhất theo quý từ trước tới nay. Theo các chuyên gia, diễn biến này phản ánh nỗ lực tái cơ cấu nợ của các tổ chức phát hành khi thị trường có phần khởi sắc trở lại và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức khá hấp dẫn.

Hiện, Chính phủ đang đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục triển khai dự án và cải thiện dòng tiền. Khi dự án được khơi thông pháp lý và đủ điều kiện triển khai, doanh nghiệp có thể sử dụng dự án làm tài sản bảo đảm để vay vốn ngân hàng.

"Việc dự án được phép triển khai cũng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sớm mở bán và có phương án tài chính để trả nợ cho trái chủ. Cùng với xu hướng tăng phát hành của nhóm ngân hàng nhằm bổ sung vốn trung dài hạn, đà phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong nửa cuối năm nay" - chuyên gia của S&I Rating nói thêm.