Cách làm sạch thớt gỗ để tránh rước bệnh vào người: Rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết

08-09-2025 - 17:50 PM | Sống

Làm sạch thớt gỗ không đúng cách có thể tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe.

Thớt gỗ là một dụng cụ quen mặt trong căn bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, theo Daily Mail, thớt gỗ lại là một trong những nơi tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe nếu không được làm sạch đúng cách. 

Cách làm sạch thớt gỗ để tránh rước bệnh vào người: Rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết- Ảnh 1.

Thớt gỗ là vật dụng quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình (Ảnh: Shutterstock).

Theo Daily Mail, mỗi khi chúng ta dùng thớt gỗ để cắt thực phẩm, những mẩu thức ăn nhỏ cùng với các chất lỏng từ thực phẩm sẽ lưu lại trên bề mặt thớt. Nếu không được làm sạch kịp thời, các vi khuẩn và vi sinh vật từ thịt sống hoặc rau củ sẽ dễ dàng lây lan sang các thực phẩm khác, đặc biệt là các loại rau ăn sống như xà lách, cà chua. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Thớt gỗ không được làm sạch đúng cách làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn E.coli, Salmonella và Campylobacter từ các loại thịt sống. Những loại vi khuẩn này có thể gây ra những bệnh nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được xử lý kịp thời, Daily Mail thông tin.

Cách làm sạch thớt gỗ hiệu quả

Dù thớt gỗ có vẻ dễ làm sạch, nhưng để đảm bảo an toàn và tránh vi khuẩn, bạn cần thực hiện đúng các bước vệ sinh. Cách làm sạch thớt gỗ đơn giản nhưng rất hiệu quả là sử dụng xà phòng và nước nóng.

Cách làm sạch thớt gỗ để tránh rước bệnh vào người: Rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết- Ảnh 2.

Làm sạch thớt gỗ với xà phòng và nước nóng (Ảnh: Shutterstock).

Trước tiên, hãy cạo bỏ bất kỳ mẩu thức ăn nào còn dính trên thớt rồi rửa thớt dưới nước nóng trong bồn rửa.

Sau đó, dùng xà phòng và nước, chà bề mặt thớt sạch bằng bàn chải hoặc miếng bọt biển, chú ý làm sạch cả các vết rãnh do dao để lại. Nếu thớt có tay cầm, đừng quên rửa luôn cả tay cầm.

Khi cả hai mặt thớt đã sạch, rửa kỹ lại với nước ấm. Sau đó, lau khô thớt bằng khăn sạch hoặc giấy ăn và để thớt khô tự nhiên trước khi cất đi.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng giấm trắng pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1 hoặc dùng chanh và muối để khử mùi hôi hoặc tẩy sạch các vết bẩn, mùi khó chịu trên thớt.

Cách làm sạch thớt gỗ để tránh rước bệnh vào người: Rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết- Ảnh 3.

Có thể sử dụng chanh và muối để làm sạch thớt gỗ (Ảnh: Shutterstock).

Lưu ý, không nên ngâm thớt gỗ trong nước lâu vì sẽ gây ra tình trạng cong vênh và làm giảm tuổi thọ của thớt. Không nên cho thớt gỗ vào máy rửa bát, trừ khi thớt gỗ được dán nhãn có thể sử dụng trong máy rửa bát. 

Theo Daily Mail, khi chuẩn bị các món ăn với thịt sống hoặc rau củ có nguy cơ nhiễm vi khuẩn cao, bạn nên sử dụng thớt riêng cho từng loại thực phẩm để tránh lây lan vi khuẩn giữa các loại thực phẩm khác nhau. Thực hiện điều này sẽ giúp bạn giảm thiểu tối đa nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong gia đình.

Đồng thời, nên thay thớt hàng năm, kể cả khi bạn vệ sinh thớt sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng khi thớt gỗ bị xước sâu, các vết xước này sẽ trở thành nơi lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn và không hiệu quả. Khi thớt bắt đầu xuất hiện nứt, vết rãnh hay vỡ, việc làm sạch sẽ càng thêm bất khả thi, tạo điều kiện cho vi khuẩn ẩn trú và phát triển. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, tốt nhất là thay thế thớt cũ bằng thớt mới khi có dấu hiệu hư hỏng.


Nên dùng thớt gỗ hay thớt nhựa? Đây là những gì các chuyên gia về an toàn thực phẩm nói

Theo Lam Chi

Đời sống & pháp luật

