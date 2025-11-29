Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cách rán cá không tanh, vàng giòn, ngon hơn ngoài hàng

29-11-2025

Rán cá tưởng đơn giản nhưng để miếng cá vàng ruộm, không nát, không còn mùi tanh lại đòi hỏi vài bí quyết nhỏ.

Chị em nội trợ chỉ cần áp dụng đúng những mẹo dưới đây, đảm bảo cá rán thơm ngon, bữa cơm gia đình “ngon như ngoài hàng”.

1. Khử mùi tanh của cá trước khi rán

Mùi tanh là “kẻ phá bĩnh” khiến món cá rán mất điểm. Tuy nhiên, chị em có thể ngâm cá với rượu khoảng 10–15 phút. Rượu giúp khử mùi tanh hiệu quả mà vẫn giữ độ ngọt tự nhiên. Sau khi ngâm, bọc cá qua một lớp bột mỏng rồi rán, cá thơm và không còn mùi lạ.

Cách thứ hai là ngâm cá trong nước muối loãng hoặc sát trực tiếp muối lên thân cá. Nước muối thẩm thấu qua mang giúp loại bỏ mùi bùn rất tốt. Nếu cá đã chết, vẫn có thể ngâm để loại bớt mùi.

Cách thứ ba là ngâm cá với sữa bò tươi 10 phút - giúp tẩy sạch mùi tanh, đồng thời làm thịt cá béo và thơm hơn.

Cách rán cá không tanh, vàng giòn, ngon hơn ngoài hàng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Mẹo rán cá không nát, không bắn dầu, vàng giòn đẹp mắt

Khâu rán quyết định hơn 70% độ ngon của món cá. Để rán chuẩn như ngoài hàng, hãy làm đúng các bước sau:

- Làm cá thật khô

Sau khi rửa, dùng giấy bếp hoặc khăn sạch thấm thật khô nước trên bề mặt cá. Cá càng khô thì càng ít bắn dầu và da cá khó bị nát.

- Chống dính chảo bằng gừng

Cho chảo lên bếp làm nóng, sau đó lấy một lát gừng tươi chà đều lòng chảo vài lần. Mẹo này giúp cá không dính, da vàng đều và không bị nổ.

- Chờ dầu thật nóng mới cho cá vào

Đổ dầu vào chảo, đun đến khi dầu sôi (có thể thử bằng cách nhúng đầu đũa, thấy sủi tăm). Khi thả cá lúc dầu đủ nóng, bề mặt cá sẽ se lại nhanh, không bị nát hay dính chảo.

- Rán nhỏ lửa để vàng đều.

Cá nên được rán với lửa nhỏ đến trung bình, để từng mặt vàng giòn rồi mới lật. Đừng lật cá quá sớm vì dễ làm vỡ miếng.

Thêm 1 gia vị vào thịt bò, nấu không tanh lại mềm thơm đậm đà

Theo Minh Khang

Đời sống pháp luật

