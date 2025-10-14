Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km, hơn 1.100 căn nhà sắp được mở bán, giá thấp nhất chưa tới 1 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Sở Xây dựng Hà Nội mới đây công bố thông tin tiếp nhận hồ sơ mua nhà tại dự án nhà xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung. Dự án này do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội này được xây dựng trên khu đất rộng gần 3,6 ha. Trong đó, ô CT3 rộng 2,4 ha, còn lại là ô CT4. Khu nhà xã hội bao gồm 4 tòa cao 9 - 12 tầng, có một hầm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, công trình trên ô CT4 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2021, với 484 căn. Trong khi đó, đợt mở bán lần này gồm ba tòa tại ô CT3, với hơn 1.100 căn. Trong đó có 589 nhà xã hội để bán, 340 căn cho thuê - thuê mua, còn lại là nhà thương mại.

Theo công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian dự kiến nhận hồ sơ là từ ngày 10/11 đến 19/12. Giá bán tạm tính là 18,4 triệu đồng một m2 (bao gồm VAT 5% và phí bảo trì 2%). Với mức giá này, người mua cần trả từ 916 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, tương ứng diện tích 50 - 64 m2.

Ngoài ra, giá thuê mỗi tháng tại dự án là 91.700 đồng/m2, tương ứng tổng cả căn khoảng 4,6 - 5,8 triệu đồng. Giá thuê mua căn hộ tạm tính là 312.860 đồng/m 2 /tháng với thời gian thuê mua là 5 năm.

Đáng chú ý, các mức giá bán, cho thuê đều đã bao gồm VAT và phí bảo trì.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua chỉ là tạm tính, do đó giá chính thức sẽ được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.

Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại dự án nhà ở xã hội CT3 là tại Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Hà Nội được giao làm hơn 56.000 căn nhà ở xã hội

Theo Bộ Xây dựng, đến năm 2030, Việt Nam cần xây dựng tối thiểu 1 triệu căn nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Ảnh minh họa

Các chuyên gia nhận định, nhà ở xã hội có ý nghĩa lớn khi đáp ứng nhu cầu định cư cho những người thu nhập thấp.

Theo thống kê từ Bộ Xây dựng, đến năm 2030, Việt Nam cần xây dựng tối thiểu 1 triệu căn nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, TP Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030. Chỉ tiêu này thuộc nhóm cao nhất cả nước. Trong năm 2025, Hà Nội dự kiến hoàn thành 6 dự án, với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Trên thực tế, kể từ cuối năm 2024 đến nay, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Thậm chí, đến nay trên địa bàn TP liên tục xuất hiện dự án 25 - 29,4 triệu đồng/m2. Trước xu hướng này, mới đây, tại cuộc họp với Hà Nội, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố tiến hành giá loại hình nhà ở này trên địa bàn.

Ngoài dự án nhà ở xã hội CT3, vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh đợt 1, với quy mô 1.951 căn hộ. Trong đó có 1.765 căn để bán và 186 căn cho thuê mua.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án này là từ 1/10 đến 4/11/2025. Thời gian bàn giao căn hộ dự kiến quý 3/2027.

Việc thực hiện Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội (giai đoạn từ 2021 - 2030), tính đến tháng 9/2025, cả nước ta có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với quy mô 633.559 căn. Trong đó, có 165 dự án đã hoàn thành, quy mô 110.436 căn; 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.033 căn; và 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 388.090 căn.