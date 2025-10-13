Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đà Nẵng chi hơn 1.300 tỉ "xoá sổ" chung cư "ổ chuột"

13-10-2025 - 19:59 PM | Bất động sản

Đà Nẵng chi hơn 1.300 tỉ xây khu nhà ở xã hội 20 tầng, thay thế chung cư Hòa Minh xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng

Ngày 13-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất Khu chung cư Hòa Minh.

Dự án do Công ty CP Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise làm chủ đầu tư, thực hiện tại khu đất đường Trần Anh Tông. 

Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích đất khoảng 7.770 m², với diện tích sàn xây dựng khoảng 81.324 m², gồm 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp khoảng 933 căn hộ chung cư. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.317 tỉ đồng, thực hiện trong 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Đà Nẵng chi hơn 1.300 tỉ "xoá sổ" chung cư "ổ chuột"- Ảnh 1.

Chung cư Hoà Minh hiện đã xuống cấp trầm trọng

Chung cư Hoà Minh là một trong các khu chung cư "ổ chuột", đã xuống cấp nặng nề ở TP Đà Nẵng. 

Liên quan việc tái định cư, ngày 19-6, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt phương án hỗ trợ các hộ dân phải di dời tại Khu chung cư Hòa Minh. 

Đà Nẵng chi hơn 1.300 tỉ "xoá sổ" chung cư "ổ chuột"- Ảnh 2.

Khu chung cư nằm cạnh đường Kinh Dương Vương, giữa 2 đường Lâm Quang Thự và Trần Anh Tông

Các hộ đang thuê nhà ở công tại đây được lựa chọn tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn hoặc khu vực lân cận, hoặc được hỗ trợ mua căn hộ nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách tại các dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố.

Đối với những hộ dân chọn mua nhà tại chung cư số 10 Trịnh Công Sơn hoặc dự án mới tại Khu chung cư Hòa Minh, thành phố sẽ bố trí chỗ ở tạm thời. Trường hợp không có quỹ nhà, người dân sẽ được hỗ trợ 50% chi phí thuê nhà trong thời gian chờ xây dựng chung cư mới.

Khu chung cư Hòa Minh được xây dựng từ năm 2001–2002, gồm 8 block, mỗi block 3 tầng với tổng cộng 288 căn hộ, bố trí cho các hộ dân diện giải tỏa phục vụ chỉnh trang đô thị. 

Theo B.Vân

Người lao động

