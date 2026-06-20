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Cách xử lý nồi inox bị cháy sém đơn giản, hiệu quả

| | Sống

Nồi inox bị cháy sém là tình trạng thường xuyên gặp phải trong quá trình nấu nướng, hãy áp dụng những mẹo làm sạch đơn giản dưới đây để làm sạch nồi inox.

Inox là chất liệu được sử dụng phổ biến trong các loại nồi chảo nhờ độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt và ít bị gỉ sét. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nồi inox vẫn có thể xuất hiện các vết cháy đen hoặc cháy vàng ở đáy nồi do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Các vết cháy nếu để lâu sẽ bám chặt vào bề mặt inox, gây mất thẩm mỹ và khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn.

Khi phát hiện nồi bị cháy sém, không nên dùng dao, vật kim loại sắc nhọn hoặc miếng chà quá cứng để cạo sạch lớp cháy, tránh làm trầy xước bề mặt inox, giảm độ sáng bóng của nồi…

Thay vào đó, bạn nên áp dụng các phương pháp làm mềm lớp cháy trước khi vệ sinh.

Inox là chất liệu được sử dụng phổ biến trong các loại nồi chảo nhờ độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt và ít bị gỉ sét. (Ảnh minh họa)

Cách xử lý nồi inox bị cháy bằng nước nóng

Đây là phương pháp đơn giản nhất và phù hợp với các vết cháy mới xuất hiện.

Cách thực hiện: Đổ nước vào nồi sao cho ngập vùng bị cháy, sau đó đun sôi khoảng 10 – 15 phút rồi tắt bếp và ngâm thêm vài phút, cuối cùng dùng thìa gỗ hoặc miếng bọt biển mềm chà nhẹ

Nhiệt độ cao sẽ giúp làm mềm lớp thực phẩm cháy bám dưới đáy nồi, giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn.

Làm sạch bằng nồi inox bị cháy baking soda

Baking soda (muối nở) là nguyên liệu quen thuộc trong việc làm sạch đồ dùng nhà bếp.

Cách thực hiện: Cho khoảng 2 – 3 thìa baking soda vào nồi, đổ nước ngập khu vực cháy và đun sôi trong 10 phút, rồi để nguội và dùng miếng rửa bát mềm lau sạch.

Baking soda có tính kiềm nhẹ giúp làm bong các mảng bám cứng đầu mà không gây hại cho bề mặt inox.

Sử dụng giấm trắng để tẩy vết cháy

Giấm trắng chứa axit axetic tự nhiên có khả năng hòa tan cặn bẩn và vết cháy hiệu quả.

Cách thực hiện: Đổ giấm trắng vào nồi theo tỷ lệ 1 phần giấm và 3 phần nước, đun sôi hỗn hợp trong khoảng 10 phút, sau đó để nguội rồi dùng khăn mềm lau sạch.

Ngoài việc loại bỏ vết cháy, giấm còn giúp khử mùi thức ăn còn sót lại trong nồi.

Kết hợp giấm và baking soda

Đối với những vết cháy lâu ngày, phương pháp kết hợp giấm và baking soda thường mang lại hiệu quả cao hơn.

cách thực hiện: Đổ nước và giấm vào nồi, đun sôi khoảng 5 phút, tắt bếp và cho 2 thìa baking soda vào chờ hỗn hợp sủi bọt diễn ra và ngâm khoảng 15 phút rồi chà sạch bằng miếng bọt biển.

Phản ứng giữa giấm và baking soda giúp làm mềm các lớp cháy bám chặt dưới đáy nồi.

Dùng chanh tươi để làm sạch nồi inox

Chanh chứa axit citric tự nhiên có tác dụng hỗ trợ làm sạch và khử mùi hiệu quả.

Cách thực hiện: Cắt 2 – 3 quả chanh thành lát mỏng rồi cho vào nồi cùng nước, đun sôi trong khoảng 15 phút, sau đó để nguội rồi vệ sinh như bình thường. Ngoài khả năng làm sạch, chanh còn giúp nồi inox sáng bóng hơn sau khi vệ sinh.

Cách khôi phục độ sáng bóng cho nồi inox

Sau khi loại bỏ hoàn toàn vết cháy, bạn có thể giúp nồi sáng bóng hơn bằng một số mẹo vặt đơn giản:

Lau nồi bằng khăn mềm thấm giấm trắng.

Dùng vài giọt dầu ăn thoa nhẹ lên bề mặt ngoài của nồi.

Lau khô hoàn toàn trước khi cất giữ.

Tránh để nồi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt trong thời gian dài.

Có nhiều cách xử lý nồi inox bị cháy sém đơn giản, hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Mẹo hạn chế nồi inox bị cháy sém

Để tránh mất thời gian vệ sinh, khi sử dụng nồi inox người dùng nên lưu ý:

- Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp: Không nên để lửa quá lớn liên tục khi nấu ăn, đặc biệt với các món kho, rim hoặc chứa nhiều đường.

- Khuấy thực phẩm thường xuyên: Đối với các món cháo, súp hoặc nước sốt, việc khuấy đều sẽ giúp hạn chế tình trạng bám đáy.

- Không để nồi cạn nước: Khi đun nấu trong thời gian dài, cần kiểm tra lượng nước thường xuyên để tránh cháy khét.

- Vệ sinh ngay sau khi sử dụng: Làm sạch nồi ngay khi nấu xong sẽ giúp ngăn cặn thức ăn bám cứng và khó xử lý về sau.

Nồi inox bị cháy sém không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn khiến việc nấu nướng trở nên bất tiện. Với các nguyên liệu quen thuộc như baking soda, giấm trắng, chanh tươi hoặc nước nóng, người dùng hoàn toàn có thể xử lý hiệu quả các vết cháy mà không làm hỏng bề mặt inox.

Theo Khánh Giao/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
nồi inox, rim

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