Cài đặt mới giúp điện thoại Android an toàn và mượt mà hơn

27-09-2025 - 14:36 PM | Kinh tế số

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể giúp điện thoại Android chạy mượt hơn, tiết kiệm pin và bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu quả.

Điện thoại Android sau một thời gian sử dụng thường trở nên chậm chạp và dễ gặp rủi ro bảo mật. Dưới đây là những cài đặt đơn giản giúp thiết bị của bạn hoạt động mượt mà hơn và an toàn hơn mỗi ngày.

Cài đặt mới giúp điện thoại Android an toàn và mượt mà hơn- Ảnh 1.

Sau 1 thời gian sử dụng, chiếc điện thoại của bạn cũng cần "cài đặt" lại để thoát cảnh "rùa bò". (Nguồn: Geekflare)

1. Tắt hoặc giới hạn hiệu ứng chuyển động

Hiệu ứng chuyển động (animations) tuy đẹp mắt nhưng lại tiêu tốn tài nguyên hệ thống. Bạn có thể vào Cài đặt > Giới thiệu điện thoại > Nhấn 7 lần liên tiếp vào “Số hiệu bản tạo” để bật chế độ nhà phát triển, sau đó giảm hoặc tắt các hiệu ứng như:

  • Tỷ lệ hình động cửa sổ
  • Tỷ lệ chuyển tiếp hình động
  • Tỷ lệ thời gian hình động

Việc này giúp máy phản hồi nhanh hơn, đặc biệt với các dòng Android tầm trung hoặc đã dùng lâu.

2. Gỡ ứng dụng không dùng và tắt ứng dụng chạy nền

Ứng dụng không sử dụng không chỉ chiếm bộ nhớ mà còn có thể chạy ngầm, gây hao pin và làm chậm thiết bị. Hãy vào Cài đặt > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng, kiểm tra và gỡ bỏ những app không cần thiết.

Ngoài ra, bạn có thể dùng tính năng “Tối ưu hóa pin” để hạn chế ứng dụng chạy nền không cần thiết.

3. Bật Google Play Protect và cập nhật hệ điều hành

Google Play Protect là lớp bảo vệ tích hợp giúp quét ứng dụng độc hại. Vào CH Play > Tài khoản > Play Protect, bật tính năng này để bảo vệ thiết bị khỏi phần mềm gián điệp và mã độc.

Đừng quên kiểm tra cập nhật hệ điều hành thường xuyên để nhận các bản vá bảo mật mới nhất từ nhà sản xuất.

4. Tắt quyền truy cập không cần thiết

Nhiều ứng dụng yêu cầu quyền truy cập camera, micro, vị trí… dù không cần thiết. Bạn nên vào Cài đặt > Quyền riêng tư > Trình quản lý quyền, kiểm tra và thu hồi các quyền không liên quan đến chức năng chính của ứng dụng.

Việc này giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân và giảm nguy cơ bị theo dõi.

5. Hạn chế quảng cáo và thông báo gây phiền

Một số ứng dụng hiển thị quảng cáo hoặc gửi thông báo liên tục, gây khó chịu và làm máy chậm. Bạn có thể vào Cài đặt > Thông báo, tắt thông báo từ các ứng dụng không quan trọng.

Ngoài ra, dùng trình chặn quảng cáo cũng giúp trải nghiệm mượt mà hơn khi lướt web hoặc chơi game.

2 tiện ích trên Zalo mà người dùng không thể bỏ qua

Theo Anh Quang

VTC News

