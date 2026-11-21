Bộ đôi xe máy điện mới của VinFast gồm mẫu Sadie có giá từ 59,9 triệu đồng, còn Rasad được bán với giá từ 78,9 triệu đồng. Đây là hai sản phẩm có giá bán cao nhất trong dải xe máy điện của VinFast tại Việt Nam.

Đầu tiên là mẫu Sadie, xe sở hữu dáng bo tròn với nhiều đường nét mềm mại, khá giống các dòng xe tay ga châu Âu.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 2.030 x 729 x 1.152 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.430 mm. Khoảng sáng gầm 150 mm và chiều cao yên ở mức 785 mm.

Điểm nhấn ở đầu xe là cụm đèn chiếu sáng hình kim cương, kết hợp dải đèn định vị ban ngày tạo hình chữ V.

Phần thân được thiết kế liền mạch, trong khi khu vực đuôi xe có cụm đèn hậu kéo dài theo chiều ngang.

Xe được trang bị bộ vành đúc đa chấu màu bạc, khóa thông minh Smartkey tích hợp sẵn lõi khóa cơ dự phòng, cổng sạc USB Type-C và USB Type-A tích hợp trên yếm trước…

Cốp xe dung tích 30 lít, đủ chỗ cho mũ bảo hiểm, túi xách, ba lô cùng các vật dụng cá nhân.

Cụm đồng hồ dạng màn hình TFT kích thước 5 inch hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, cho phép hiển thị trực tiếp bản đồ dẫn đường Google Maps.

Sadie sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng full LED và tích hợp chế độ số lùi có đèn cảnh báo hỗ trợ việc quay đầu hoặc dắt xe trong không gian hẹp.

Theo VinFast, động cơ điện đặt giữa của Sadie có công suất tối đa 7.500 W, cho phép xe đạt tốc độ 100 km/h. Cụm 2 pin LFP song song tổng dung lượng 4,6 kWh, cho quãng đường di chuyển 160 km/lần sạc.

Cổng sạc được bố trí ngoài thân xe, có nắp đậy kín, cho phép cắm sạc trực tiếp mà không cần mở cốp.

Về Rasad, mẫu xe máy điện có dáng maxi-scooter, thiết kế theo phong cách mạnh mẽ với nhiều đường nét góc cạnh.

Phía trước có cụm đèn chiếu sáng LED sắc sảo, hai dải LED định vị ôm logo chữ V kết hợp kính chắn gió và khu vực tay lái trần cao. Thân xe vạm vỡ với các khối cơ bắp và các mảng cắt xẻ dứt khoát.

Phần đuôi xe được thiết kế vuốt cao, kết thúc bằng cụm đèn hậu LED góc cạnh. Phía sau còn có tay dắt nhôm kép dài góp phần tạo nên tổng thể cân đối.

VinFast Rasad có chiều dài x rộng x cao lần lượt 2.036 x 750 x 1.220 mm, chiều cao yên 765 mm cùng khoảng sáng gầm 150 mm. Tổng trọng lượng của xe bao gồm cả pin là 155 kg, cho phép tải trọng tối đa đạt 130 kg.

Xe sử dụng lốp bản rộng 110/80-14 phía trước và 130/70-13 phía sau. Phuộc sau có trang bị bình dầu phụ giống với mẫu Viper và Kinet đang bán trên thị trường.

Rasad được trang bị yên xe hai tầng phối hai tông màu, bên dưới là cốp chứa đồ 45 lít.

Màn hình TFT của Rasad có kích thước nhỉnh hơn Sadie, ở mức 7 inch, đi kèm các tính năng và tiện ích tương đương như cổng sạc USB, chìa khóa Smartkey...

Mẫu xe điện dáng thể thao này cũng sử dụng động cơ điện đặt giữa công suất tối đa 7.500 W. Cấu hình 2 pin LFP hoạt động song song, mỗi pin dung lượng 2,3 kWh, cho tầm hoạt động 160 km/lần sạc tương đương Sadie.

Tương tự là hệ thống phanh đĩa trước/sau, đi kèm hệ thống ABS hai kênh. Cả hai mẫu xe đều có 3 chế độ lái, phanh tái sinh 4 mức, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Với giá bán 78,9 triệu đồng, VinFast Rasad sẽ hướng tới cạnh tranh với các mẫu maxi-scooter chạy xăng như Yamaha NMax 155 (bản Tech Max giá 79 triệu đồng) hay Aprilia SR GT 200 (97 triệu đồng). Trong khi đó, đối thủ của mẫu Sadie sẽ là Honda Sh mode (giá từ 60,79 triệu đồng).