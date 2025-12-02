Cận cảnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sắp thông xe

Với dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau, tới nay khối lượng thi công đạt 80% giá trị hợp đồng. Trong đó, riêng với tuyến chính được ưu tiên để thông xe vào ngày 19/12 tới đã thi công đạt khoảng 89% khối lượng. Lũy kế giải ngân đến nay đạt hơn 11.000 tỷ đồng, đạt 75%, trong đó riêng vốn năm 2025 đã giải ngân đạt khoảng 72%.