Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long

| | Bất động sản

Cầu Phước An, cây cầu nối TPHCM và Đồng Nai đang tăng tốc về đích với mục tiêu hợp long trước ngày 30-6.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long- Ảnh 1.

Ngày 10-6, Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - đơn vị tham gia liên danh thực hiện gói thầu 39 cho biết đang tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án cầu Phước An.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long- Ảnh 2.

Trên công trường, các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thành những hạng mục cuối cùng, hướng đến mốc hợp long trước ngày 30-6.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long- Ảnh 3.

Được biết đây là gói thầu quan trọng bậc nhất của dự án do Liên danh Trungnam E&C – Trung Chính thực hiện. Gói thầu số 39 đã hoàn thành toàn bộ 30/30 khối dầm chính, đạt khoảng 90% khối lượng công việc. Hiện các nhà thầu đang tăng tốc thi công các hạng mục hoàn thiện để chuẩn bị cho thời khắc hợp long.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long- Ảnh 4.

Điểm hợp long nằm giữa trụ T38 và T39 - hai trụ cầu cao nhất toàn dự án. Khi hai nhịp cầu được nối liền, phần cầu chính vượt sông Thị Vải sẽ cơ bản hoàn chỉnh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng công trình.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long- Ảnh 5.

Gói thầu số 39 hiện đang vượt tiến độ đề ra. Trong khi đó, các gói thầu khác cũng được theo dõi sát sao để bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long- Ảnh 6.

Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài gần 4,4 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,5 km. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với quy mô 6 làn xe cơ giới, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long- Ảnh 7.

Khi hoàn thành, cầu Phước An sẽ là cây cầu duy nhất bắc qua sông Thị Vải kết nối trực tiếp TP HCM và Đồng Nai. Công trình cũng được giới thiệu là cầu extradosed có nhịp lớn nhất châu Á, với tĩnh không thông thuyền 55 m, bảo đảm cho tàu trọng tải đến 30.000 tấn lưu thông bên dưới.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long- Ảnh 8.

Không chỉ góp phần rút ngắn thời gian kết nối giữa các khu công nghiệp của Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cầu Phước An còn được kỳ vọng giảm áp lực cho Quốc lộ 51 và các tuyến giao thông hiện hữu trong khu vực.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long- Ảnh 9.

Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển logistics, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa và hoàn thiện chuỗi cung ứng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long- Ảnh 10.

Những nhịp cầu đang từng ngày vươn ra giữa dòng Thị Vải không chỉ cho thấy tiến độ tích cực của dự án, mà còn báo hiệu thời điểm hoàn thành một công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của khu vực đang đến gần.

Theo Ngọc Giang

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất 110 hộ dân mặt đường Đại Cồ Việt để làm dự án gần 1.000 tỷ đồng

Nóng: Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất 110 hộ dân mặt đường Đại Cồ Việt để làm dự án gần 1.000 tỷ đồng Nổi bật

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sở hữu một công trình cao nhất thế giới, vượt Trung Quốc để lập kỷ lục toàn cầu

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sở hữu một công trình cao nhất thế giới, vượt Trung Quốc để lập kỷ lục toàn cầu Nổi bật

Từ sở hữu tài sản đến sở hữu phong cách sống: Lựa chọn mới của giới tinh hoa

Từ sở hữu tài sản đến sở hữu phong cách sống: Lựa chọn mới của giới tinh hoa

19:30 , 10/06/2026
Mạng lưới giao thông “tỷ đô” kích hoạt khu đông bứt phá

Mạng lưới giao thông “tỷ đô” kích hoạt khu đông bứt phá

19:30 , 10/06/2026
Công ty con của Phát Đạt muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Cao Ốc Hòa Phú

Công ty con của Phát Đạt muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Cao Ốc Hòa Phú

17:45 , 10/06/2026
Một địa phương tại Việt Nam có tiềm năng thành trung tâm kết nối quốc tế mới của Đông Nam Bộ

Một địa phương tại Việt Nam có tiềm năng thành trung tâm kết nối quốc tế mới của Đông Nam Bộ

17:30 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên