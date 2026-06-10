Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long

Được biết đây là gói thầu quan trọng bậc nhất của dự án do Liên danh Trungnam E&C – Trung Chính thực hiện. Gói thầu số 39 đã hoàn thành toàn bộ 30/30 khối dầm chính, đạt khoảng 90% khối lượng công việc. Hiện các nhà thầu đang tăng tốc thi công các hạng mục hoàn thiện để chuẩn bị cho thời khắc hợp long.