Cận cảnh chuyên cơ đưa G-Dragon sang Việt Nam: Sang trọng "đậm mùi tiền", được các tỷ phú và sao hạng S tin dùng!

Vào tối ngày 6/11, G-Dragon đã đến Việt Nam để chuẩn bị cho 2 đêm concert [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank hoành tráng. Điều đáng nói, nam rapper quyền lực này không sử dụng các chuyến bay thương mại mà chọn di chuyển bằng chuyên cơ riêng, khẳng định đẳng cấp "Ông hoàng Kpop" không thể chối cãi.

Chiếc chuyên cơ chở G-Dragon chính là Gulfstream G650 - một trong những mẫu máy bay phản lực kinh doanh cao cấp nhất thế giới, được sản xuất bởi Gulfstream Aerospace (Mỹ) từ năm 2012 đến nay. Được công bố lần đầu năm 2008 và bay thử nghiệm năm 2009, G650 nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn vàng cho sự sang trọng, tốc độ và phạm vi hoạt động trong ngành hàng không tư nhân.

Cận cảnh chiếc chuyên cơ sang chảnh chở G-Dragon hạ cánh tại sân bay Nội Bài

Chiếc chuyên cơ lướt trên đường băng sang trọng và hoành tráng trong mọi góc độ

Gulfstream G650 được định vị ở mức giá cao cấp nhất, thể hiện sự độc quyền và xa xỉ. Giá trị mua mới chiếc máy bay này lên đến 65-75 triệu USD (hơn 1700-1900 tỷ đồng). Chi phí cố định hàng năm bao gồm bao gồm lương phi công, bảo hiểm, hangar ước tính 1,3 triệu USD (34 tỷ đồng). Tổng chi phí vận hành hàng năm với mức sử dụng 400 giờ bay/năm, bao gồm cả nhiên liệu và bảo dưỡng có thể vượt quá 3 triệu USD (79 tỷ đồng). Giá thuê bay theo giờ rơi vào khoảng 10.000-13.000 USD (263-342 triệu đồng).

Bên trong máy bay Gulfstream G650 là không gian nội thất vô cùng sang trọng. Cabin rộng, dài và cao nhất trong phân khúc, được chia thành tối đa 4 khu vực sinh hoạt, làm việc, giải trí riêng biệt. Nội thất được tùy chỉnh hoàn toàn bằng da cao cấp và gỗ chất lượng. Máy bay có 20 cửa sổ toàn cảnh lớn nhất trong ngành hàng không kinh doanh. Hệ thống làm sạch không khí và độ cao cabin thấp giúp hành khách cảm thấy thoải mái hơn khi bay đường dài. Sức chứa của máy bay là tối đa 19 hành khách (cấu hình thông thường 11-18 khách).

Thủ lĩnh BIGBANG xuống chuyên cơ là lên thẳng xe riêng

Máy bay Gulfstream G650 là lựa chọn hàng đầu của các tỷ phú, CEO và ngôi sao hạng A trên thế giới, những người cần sự riêng tư và hiệu suất bay tối ưu. Có thể kể đến những cái tên đầy quyền lực như tỷ phú Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, cầu thủ Cristiano Ronaldo, "bà hoàng truyền hình" Oprah Winfrey, võ sĩ Floyd Mayweather.

Việc G-Dragon di chuyển bằng chuyên cơ đã chứng tỏ đẳng cấp và sự giàu có của anh. Trước đó khi chạy tour bên Mỹ, anh đã được hãng trang sức Jacob&Co tài trợ, thiết kế lại chiếc máy bay tư nhân Bombardier Global 6000. Chiếc máy bay mang đậm dấu ấn của nam ca sĩ đến mức được nhận xét "chỉ cần nhìn là biết ngay thuộc về G-Dragon", với tên anh, tên tour diễn Übermensch, hoa cúc thiếu cánh, nội thất bên trong vô cùng sang trọng. Đãi ngộ này được đánh giá là vượt xa quy mô của ca sĩ thông thường.

Khi chạy tour bên Mỹ, anh đi chiếc máy bay mang đậm dấu ấn cá nhân

Hai đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank ngày 8-9/11 không chỉ là sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà còn là cú hích văn hóa lớn nhất đối với cộng đồng K-Pop tại Việt Nam, nơi G-Dragon luôn được coi là "biểu tượng sống" vượt ra ngoài khuôn khổ một thần tượng. 8Wonder chính là đơn vị tổ chức G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank.

2 đêm concert không chỉ thu hút V.I.P Việt Nam mà còn cả người hâm mộ từ các nước lân cận, biến Việt Nam thành trung tâm giải trí hàng đầu của khu vực trong thời gian diễn ra concert. Hai đêm nhạc này hứa hẹn trở thành chuẩn mực mới về quy mô và chất lượng cho các sự kiện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam.