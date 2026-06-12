Cận cảnh đại công trường chuẩn bị xây hầm chui Tây Thăng Long hơn 1.100 tỷ đồng
Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ. Hàng loạt công trình đã được tháo dỡ, mặt bằng dần hoàn thiện để chuẩn bị khởi công công trình giao thông trọng điểm phía Tây Bắc Hà Nội.
12-06-2026
12-06-2026
12-06-2026
Trong ảnh là khu vực dự kiến xây dựng hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3. Công trình dài khoảng 0,9km, có tổng mức đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng và đang được hoàn thiện các điều kiện cần thiết để chuẩn bị thi công.
Công trình có điểm đầu kết nối với đường Hoàng Minh Thảo, điểm cuối đấu nối với trục Tây Thăng Long theo hướng Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng, góp phần hình thành trục kết nối giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Tây Bắc Hà Nội.
Đoạn đường từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng dài 3,2 km từng chậm tiến độ nhiều năm do vướng giải phóng mặt bằng. Từ đầu năm 2026, công tác tháo gỡ khó khăn được đẩy mạnh nhằm sớm triển khai dự án.
Tại khu vực Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc), nhiều diện tích đất đã được bàn giao, tạo mặt bằng phục vụ triển khai các hạng mục của dự án.
Máy xúc, xe chuyên dụng cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động để đẩy nhanh tiến độ phá dỡ, thu dọn hiện trường.
Nhiều ngôi nhà nằm trong phạm vi dự án đã được tháo dỡ, để lại khoảng không rộng lớn phục vụ việc hình thành tuyến hầm chui và các hạng mục hạ tầng liên quan.
Theo kế hoạch, hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 sẽ được khởi công vào tháng 8/2026.
Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông trên Vành đai 3, đồng thời hoàn thiện trục kết nối từ Đan Phượng đến khu đô thị Tây Hồ Tây.
Minh họa vị trí hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3.
Theo Trọng Tài
Tiền phong
Theo
Tiền phong
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