Cận cảnh siêu biệt phủ của trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam

19-11-2025 - 10:02 AM | Lifestyle

Không gian này gây choáng váng thị giác về độ bề thế, xa hoa.

Ở vùng đất Bắc Ninh bình dị, tồn tại một căn biệt phủ đồ sộ đến mức ai ngắm nhìn cũng phải trầm trồ. Cơ ngơi này rộng lớn, tráng lệ, nổi bật như một ốc đảo xa hoa giữa làng quê.

Chủ nhân đứng sau cơ ngơi xứ Kinh Bắc là một vị đại gia sinh năm 1986. Trước khi được dân thôn Phù Xá (xã Văn Môn, huyện Yên Phong) tín nhiệm bầu làm trưởng thôn từ năm 2015 khi mới 29 tuổi, anh đã là một doanh nhân thành đạt và nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Nhờ gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng đầu tư bài bản, biệt phủ của anh không chỉ rộng rãi mà còn sang trọng, từ kiến trúc nguy nga đến nội thất đều được chăm chút tỉ mỉ.

Cận cảnh siêu biệt phủ của trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam- Ảnh 1.
Cận cảnh siêu biệt phủ của trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Khu vực cổng vào được thiết kế vô cùng bề thế và uy nghiêm, như một cánh cửa dẫn vào cung điện

Bước chân vào bên trong, căn biệt phủ khiến người ta không khỏi trầm trồ bởi quy mô rộng lớn với diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông, trong đó riêng sân vườn đã đủ để gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Ngay lối vào, 8 cây Tùng La Hán được bố trí trang trọng, giá trị ước tính lên tới vài chục tỷ đồng, vừa mang tính thẩm mỹ vừa hợp phong thủy. Sân vườn được chăm chút tỉ mỉ với những tiểu cảnh lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản, mang đến vẻ thanh bình mà vẫn sang trọng. Đặc biệt, nơi đây còn được trang bị xe điện để thuận tiện di chuyển khắp khuôn viên rộng lớn, xứng tầm là không gian sống xa hoa bậc nhất xứ Kinh Bắc.

Cận cảnh siêu biệt phủ của trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam- Ảnh 3.
Cận cảnh siêu biệt phủ của trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam- Ảnh 4.

Khuôn viên bên trong cực rộng rãi, thoáng đãng

Không gian bên trong biệt phủ rộng rãi, được thiết kế với nhà gỗ và hồ cá Koi, tạo nên cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn sang trọng. Kiến trúc mang hơi thở truyền thống, kết hợp nét cổ điển tinh tế, từng chi tiết đều toát lên sự bề thế và quyền quý.

Cận cảnh siêu biệt phủ của trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam- Ảnh 5.
Cận cảnh siêu biệt phủ của trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam- Ảnh 6.

Bên cạnh không gian cây cảnh quý hiếm, khuôn viên biệt phủ còn được tô điểm bởi hồ cá Koi tuyệt đẹp cùng thiết kế cầu bắc ngang, tạo nên một tổng thể kiến trúc hoàn mỹ

Cận cảnh siêu biệt phủ của trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam- Ảnh 7.

Ở thời điểm biệt phủ chính thức hoàn thiện, rất nhiều người đã đến để tham quan kiến trúc đẳng cấp này. Có thể thấy dù Bắc Ninh hội tụ nhiều biệt thự đắt đỏ thì cơ ngơi của vị đại gia kiêm trưởng thôn vẫn gây ấn tượng sâu đậm hơn cả.

 Tổng hợp

Phú bà ở biệt phủ 1200m2 làm gì lúc rảnh: Mang 5000 con tằm về làm chăn tặng mẹ chồng, chặt tre ngay tại nhà làm giấy tặng chồng, bảo sao được yêu chiều đến thế!

Theo Phác Thái Anh

