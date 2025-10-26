Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt

26-10-2025 - 10:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đá vỉa hè vỡ, nứt toác do xe cộ và ngập lụt, cuối năm, các đoạn hư hỏng lại được thay thế bằng đá mới đồng loạt.

Hà Nội thay mới hàng loạt vỉa hè hư hỏng trên nhiều tuyến phố.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực gần hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng đang được lát lại vỉa hè, sử dụng chủ yếu là đá xanh tự nhiên.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 2.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 3.

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội, đá xanh tự nhiên được sử dụng phổ biến để lát vỉa hè. Loại đá này được giới thiệu có kết cấu bền vững, tuổi thọ lên tới 70 năm.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 4.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 5.

Nhiều đoạn vỉa hè trên đường Giải Phóng đang được lát lại.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 6.

Vỉa hè trước chung cư Kim Văn – Kim Lũ được cải tạo, lát đá mới.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 7.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 8.

Ngổn ngang công trường thay mới, lát đá vỉa hè.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 9.

Một người dân cho biết, nhiều người đi xe máy thường chạy lên vỉa hè, cộng thêm hai đợt ngập lớn vừa qua khiến mặt vỉa hè dọc tuyến đường trước chung cư Kim Văn – Kim Lũ bị hư hỏng, bong tróc, nham nhở.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 10.

Một hố ga lộ thiên trên vỉa hè trước chung cư Kim Văn – Kim Lũ, được quây dây cảnh báo và chặn ngang bằng một khúc cây để cảnh báo người đi đường.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 11.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 12.

Nhiều đoạn vỉa hè trên đường Nghiêm Xuân Yêm cũng đang tập kết hàng trăm phiến đá để “khoác áo mới” cho vỉa hè.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 13.

Vật liệu xây dựng như cát, xi măng, đá… tập kết trên đường Nguyễn Xiển.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 14.

Nhiều tuyến phố dù mới được lát đá vỉa hè vài năm trước, nhưng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng nứt vỡ và bong tróc.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 15.

Dù vỉa hè được lát đá xanh tự nhiên, tuổi thọ 70 năm hư hỏng hoàn toàn sau thời gian ngắn.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 16.

Những đoạn vỉa hè hư hỏng nặng chủ yếu là nơi người dân thường xuyên đi xe máy trên vỉa hè hoặc ô tô dừng đỗ.

Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt- Ảnh 17.

Một đoạn vỉa hè trên đường Tố Hữu (Hà Đông) bị hư hỏng nặng, nhiều viên gạch vỡ vụn, lộ cả phần móng, rác thải cũng bị vứt bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị.

Diễn biến mới nhất về dự án điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam sau gần 1 năm tái khởi động

Theo Minh Đức

VTC News

