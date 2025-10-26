Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt
Nhiều tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đá vỉa hè vỡ, nứt toác do xe cộ và ngập lụt, cuối năm, các đoạn hư hỏng lại được thay thế bằng đá mới đồng loạt.
Hà Nội thay mới hàng loạt vỉa hè hư hỏng trên nhiều tuyến phố.
Hiện nay, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội, đá xanh tự nhiên được sử dụng phổ biến để lát vỉa hè. Loại đá này được giới thiệu có kết cấu bền vững, tuổi thọ lên tới 70 năm.
Nhiều đoạn vỉa hè trên đường Giải Phóng đang được lát lại.
Ngổn ngang công trường thay mới, lát đá vỉa hè.
Nhiều đoạn vỉa hè trên đường Nghiêm Xuân Yêm cũng đang tập kết hàng trăm phiến đá để “khoác áo mới” cho vỉa hè.
VTC News