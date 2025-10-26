Cận cảnh vỉa hè Hà Nội vỡ nát, chuẩn bị được thay 'áo mới' đồng loạt

Hà Nội thay mới hàng loạt vỉa hè hư hỏng trên nhiều tuyến phố.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực gần hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng đang được lát lại vỉa hè, sử dụng chủ yếu là đá xanh tự nhiên.

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội, đá xanh tự nhiên được sử dụng phổ biến để lát vỉa hè. Loại đá này được giới thiệu có kết cấu bền vững, tuổi thọ lên tới 70 năm.

Nhiều đoạn vỉa hè trên đường Giải Phóng đang được lát lại.

Vỉa hè trước chung cư Kim Văn – Kim Lũ được cải tạo, lát đá mới.

Ngổn ngang công trường thay mới, lát đá vỉa hè.

Một người dân cho biết, nhiều người đi xe máy thường chạy lên vỉa hè, cộng thêm hai đợt ngập lớn vừa qua khiến mặt vỉa hè dọc tuyến đường trước chung cư Kim Văn – Kim Lũ bị hư hỏng, bong tróc, nham nhở.

Một hố ga lộ thiên trên vỉa hè trước chung cư Kim Văn – Kim Lũ, được quây dây cảnh báo và chặn ngang bằng một khúc cây để cảnh báo người đi đường.

Nhiều đoạn vỉa hè trên đường Nghiêm Xuân Yêm cũng đang tập kết hàng trăm phiến đá để “khoác áo mới” cho vỉa hè.

Vật liệu xây dựng như cát, xi măng, đá… tập kết trên đường Nguyễn Xiển.

Nhiều tuyến phố dù mới được lát đá vỉa hè vài năm trước, nhưng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng nứt vỡ và bong tróc.

Dù vỉa hè được lát đá xanh tự nhiên, tuổi thọ 70 năm hư hỏng hoàn toàn sau thời gian ngắn.

Những đoạn vỉa hè hư hỏng nặng chủ yếu là nơi người dân thường xuyên đi xe máy trên vỉa hè hoặc ô tô dừng đỗ.