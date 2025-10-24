Căn chung cư 4 phòng ngủ giá 62 tỷ đồng khiến dân tình choáng váng: View thẳng ra Nhà thờ Đức Bà, riêng phòng khách đã rộng ngang 1 căn hộ tầm trung

Ở TPHCM, người ta quen nghe những con số chục tỷ cho một căn hộ hạng sang. Nhưng 62 tỷ cho một căn chung cư 4 phòng ngủ thì thực sự là “tầng cao” mới của xa xỉ. Tọa lạc tại khu vực được mệnh danh là “trung tâm trong trung tâm”, nơi mà chỉ cần kéo rèm ra là thấy mái vòm Nhà thờ Đức Bà. Căn hộ này đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Video review do tài khoản @longhomesg đăng tải trên TikTok đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ, khi những khung hình cho thấy không gian sống đẳng cấp, thiết kế nội thất tinh xảo và tầm nhìn đắt giá “triệu đô” hiếm có.

Căn chung cư hạng sang view "đỉnh của đỉnh" giữa TPHCM hoa lệ

Không phải biệt thự sân vườn, cũng chẳng phải penthouse nhiều tầng, căn chung cư này vẫn đủ sức khiến ai xem qua cũng phải thốt lên: “Đỉnh của đỉnh!”. Theo chia sẻ của reviewer, căn hộ nằm tại vị trí “kim cương” ngay trung tâm quận 1, một trong những khu đất đắt đỏ và hiếm hoi của TP.HCM. Chỉ vài bước chân là đến Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay công viên 30/4, đều là những biểu tượng sống động của TPHCM hoa lệ.

Theo chủ nhân căn hộ chia sẻ, từ tầng 21 đến 26 của tòa Vincom Đồng Khởi đều là các căn hộ cao cấp. Ngay khi bước vào, ấn tượng đầu tiên là phòng khách rộng 64m2 tương đương một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ. Không gian mở hoàn toàn, nối liền khu sinh hoạt chung và bàn ăn lớn, được thiết kế để đón ánh sáng tự nhiên từ hai mặt kính trong suốt. Từ đây, chỉ cần kéo rèm là Nhà thờ Đức Bà hiện ra ngay trước mắt với mái ngói đỏ trầm mặc, hàng cây cổ thụ xanh mướt, và những âm thanh quen thuộc của khu trung tâm vọng lại. “Chỉ riêng view này thôi đã xứng đáng hàng chục tỷ”, một người xem bình luận.

Từ căn hộ này có thể nhìn ra trung tâm tài chính của quận 1 và khu trung tâm tài chính mới của quận 2. Căn hộ có 4 phòng ngủ, diện tích tổng thể 205m2, nội thất nhập khẩu từ châu Âu với tông màu trung tính sang trọng: Be, nâu gỗ và xám tro. Từng chi tiết nhỏ đều được đầu tư kỹ lưỡng từ tay nắm cửa bằng đồng nguyên khối, sàn gỗ nhập khẩu Đức đến hệ thống đèn chiếu sáng thông minh.

Các phòng ngủ trong căn hộ là điểm nhấn khiến nhiều người phải “wow” lớn: Diện tích rộng, cửa kính chạy dài từ sàn đến trần, hướng thẳng ra công viên và khu Nhà thờ Đức Bà. Phía trong là phòng tắm lớn có bồn ngâm đá tự nhiên, thiết bị vệ sinh Duravit, vòi sen nhiệt độ cân bằng tự động. Không gian vừa hiện đại vừa phảng phất chất “resort”, khiến người ở có cảm giác như đang nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố. Điều đặc biệt là dù nằm ngâm bồn trong nhà tắm cũng có thể ngắm cảnh xuống phía dưới Nhà thờ Đức Bà - vị trí mà không phải căn hộ nào cũng sở hữu được.

Trải nghiệm sống gần 2,4 triệu USD

Điều khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất chính là giá bán: 62 tỷ đồng tương đương gần 2,4 triệu USD. Con số này khiến nhiều người choáng váng, nhưng nếu nhìn vào vị trí và thiết kế thì lại “hợp lý theo tiêu chuẩn giới siêu giàu”. Một chuyên trang bất động sản từng nhận định, khu trung tâm quận 1 vốn khan hiếm nguồn cung căn hộ mới, giá trung bình đã dao động 350-400 triệu đồng/m². Với diện tích hơn 205m2, mức 62 tỷ đồng không phải "phi lý", thậm chí được xem là “chuẩn giá sưu tầm” của những người tìm kiếm tài sản biểu tượng.

Điều đáng chú ý là căn hộ không chỉ bán vị trí, mà còn bán “trải nghiệm sống TPHCM thuần túy”: Buổi sáng mở cửa sổ nghe chuông nhà thờ, chiều ngắm hoàng hôn nhuộm vàng mái ngói đỏ, tối thả tầm mắt ra khung cảnh đèn đường lung linh. “Sống ở đây giống như bạn có vé front-row xem TPHCM mỗi ngày”, một bình luận trên TikTok viết.

Trên mạng xã hội, nhiều người tò mò: Ai sẽ là chủ nhân thực sự của căn hộ này? Một số cho rằng mức giá và vị trí như vậy hướng đến các doanh nhân quốc tế, giới tài chính hoặc nghệ sĩ thành đạt. Có người lại bình luận hài hước: “Mỗi lần mở cửa ban công chắc phải nhớ mang kính râm, vì ánh sáng từ tiền phản chiếu chói quá!”.

Từ video ngắn hơn một phút, căn hộ 62 tỷ giữa trung tâm TP.HCM đã trở thành đề tài khiến dân mạng bàn tán không ngớt. Với vị trí “kim cương”, thiết kế tinh xảo và tầm nhìn hiếm có, căn hộ này không chỉ là nơi ở, mà là một biểu tượng của sự xa hoa, một “giấc mơ trong tầm mắt” dành cho những ai yêu TPHCM và sẵn sàng chi trả để chạm tới đỉnh cao của sự tinh tế.