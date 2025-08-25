Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Căn hầm tuyệt mật" của Bộ Tổng Tham mưu dưới lòng đất Hoàng Thành Thăng Long

25-08-2025 - 17:30 PM | Lifestyle

Lần đầu tiên, khu di sản văn hóa Thế giới Hoàng Thành Thăng Long mở cửa để khách tham quan Hầm Cơ yếu.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội mở cửa cho du khách tới tham quan Hầm Cơ Yếu từ ngày 19-8 đến hết ngày 2-9 năm nay, nơi giữ nhiều bí mật lịch sử chưa từng được công khai.

"Căn hầm tuyệt mật" của Bộ Tổng Tham mưu dưới lòng đất Hoàng Thành Thăng Long- Ảnh 1.

Du khách nước ngoài tìm hiểu về lịch sử của Hầm Cơ yếu

Theo tư liệu của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Hầm Cơ yếu của Bộ Tổng Tham mưu được khởi công 10-2-1966 và hoàn thành 30-6-1966 do Đại đội 3 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 219, Bộ Tư lệnh Công binh thiết kế và thi công.

Hầm có diện tích 37,2 m2, được đúc bằng bê tông cốt thép nguyên khối. Nóc hầm nhô lên khỏi mặt đất, được chia làm 3 lớp, lớp giữa đổ cát dày nửa mét. Cửa hầm bằng thép tấm, 2 lớp, chống được sức ép nguyên tử, tia phóng xạ, hơi độc.

Du khách khám phá căn hầm bí mật

Hầm có một cửa phía Tây và một cửa phía Nam, bên trong gồm 3 phòng. Trong đó, phòng đặt trang thiết bị, động cơ rộng 5 m2. Đây là nơi vận hành hệ thống thông hơi, lọc độc, làm mát, hệ thống đèn thắp sáng... đảm bảo kỹ thuật cho kíp trực khoảng 10-15 người làm việc cùng một lúc, sinh hoạt ngày đêm.

Bí mật bên trong hầm Cơ yếu

Hầm có 2 phòng làm việc của các ca trực Tổ cơ yếu. Tuy làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại đây đã mã hóa và giải mã hàng ngàn bức điện, hàng triệu nhóm điện bí mật, chính xác, kịp thời phục vụ chỉ huy thông suốt của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu, các cơ quan Bộ xuống toàn quân, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Tại di tích Hầm Cơ yếu, trưng bày rất nhiều hiện vật đặc biệt, như: Bút máy không hạt, dấu niêm phong C58, Dấu tối khẩn, Dấu thượng khẩn, Dấu chỉ riêng người có tên mới được mở xem, Dấu dịch ngày...giờ...ngày, Điện mật đi, Bìa sa tô (mã khóa)...

Những hình ảnh, tư liệu liên quan đến quá trình và cách thức làm việc của cán bộ, chiến sĩ dưới Hầm Cơ yếu cũng sẽ được trưng bày và giới thiệu.

Chị Mai Hương, quận Ba Đình, Hà Nội, chia sẻ: Cảm thấy xúc động và tự hào khi lần đầu tiên được xem lại những tư liệu, hiện vật lịch sử của căn hầm bí mật trong Cách mạng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Báo Người Lao Động ghi nhận những hình ảnh, hiện vật của căn hầm Cơ yếu, nơi đang thu hút rất đông du khách tới tham quan mỗi ngày.

