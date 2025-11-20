Căn hộ của vị giáo sư gây sốt MXH: Cảm giác "chữa lành" quá mạnh mẽ!

Một không gian sống không cần quá rộng nhưng phải sáng sủa, thoáng đãng, nơi mà những ngày thường nhật trôi qua bình yên, không cầu kỳ phô trương, đủ để tận hưởng từng khoảnh khắc giản dị và chậm rãi bước qua tuổi già. Khi bỏ đi mọi hư hoa phù phiếm, lòng người lắng lại, nhìn đời bằng ánh mắt nhẹ nhàng, mọi thứ xung quanh trở nên đẹp đẽ một cách tự nhiên.

Căn nhà của một nữ giáo sư nghỉ hưu ở Thượng Hải là minh chứng điển hình cho lối sống ấy. Dù đã về hưu, không gian sống của bà vẫn toát lên vẻ tự nhiên, thoải mái. Qua những hình ảnh chia sẻ, người ta dễ dàng cảm nhận được sự bình thản và thư thái lan tỏa trong từng góc nhỏ của căn nhà.

Căn nhà được bố trí rất tinh tế, kết hợp giữa phong cách hiện đại và chút hơi hướng cổ điển nhẹ nhàng. Không gian sạch sẽ, tối giản nhưng vẫn toát lên hơi thở nghệ thuật, mang lại cảm giác thư thái. Dù diện tích không quá rộng, trần nhà cao giúp căn hộ trở nên thoáng đãng, đồng thời không gian được phân chia khéo léo, hợp lý. Tường, trần và tay vịn cầu thang sơn trắng, không có vách ngăn rườm rà, tạo hiệu ứng thị giác mở rộng. Phía tầng lửng, hệ cửa sổ lớn tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và khung cảnh bên ngoài, vừa thoáng đãng vừa trang nhã.

Sàn nhà lát toàn bộ bằng gỗ sáng màu, nối liền phòng khách, phòng ăn và góc làm việc, tạo cảm giác liền mạch và hài hòa. Điểm nhấn cao cấp nhất trong phòng khách chính là nội thất và trang trí mềm mại, vừa tiện dụng vừa thẩm mỹ, khiến không gian trở nên tinh tế và dễ chịu.

Tầng lửng được bố trí thêm một bộ bàn ghế tiện dụng, vừa là nơi làm việc, đọc sách, nghỉ ngơi, vừa có thể nhâm nhi tách trà và ngắm cảnh bên ngoài. Những món nội thất tông trầm kết hợp với bức tường trắng sáng tạo nên sự cân đối, hài hòa về màu sắc, khiến không gian vừa ấm áp vừa thanh thoát.

Phòng ngủ cũng giữ tone màu trắng chủ đạo, mang đến cảm giác thanh thoát và nhẹ nhàng. Ở giữa là giường khung mây tre đan, trải ga trắng và điểm xuyết bằng tấm chăn xanh nhạt, đi kèm hai tủ đầu giường có ngăn kéo đơn giản, vừa tiện dụng vừa gọn gàng. Hệ thống ánh sáng được bố trí hài hòa, với đèn côn trắng trên đầu giường và đèn trần kiểu phi thuyền, tất cả kết hợp tạo nên không gian ấm áp, dễ chịu và thư thái, lý tưởng để nghỉ ngơi và tận hưởng những phút giây bình yên.

Toàn bộ căn nhà được bố trí thống nhất, mang phong cách tự nhiên và thoải mái, kết hợp với khung cảnh bên ngoài tuyệt đẹp. Ở đây có thể ngồi thưởng trà, đọc sách, chăm sóc cây cảnh hay ngắm mây trời, sống những ngày giản dị nhưng trọn vẹn và thư thái. Một cuộc sống bình dị, yên bình và sâu lắng như vậy thực sự là món quà quý giá, mang đến cảm giác thư thái và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.

