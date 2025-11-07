Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Căn nhà" 4,2 mét vuông, 7 bộ quần áo: Cuộc sống khó tin của 2 vợ chồng bác sĩ

07-11-2025 - 10:59 AM | Lifestyle

Dù chỉ sống trong một căn phòng rộng vỏn vẹn 4,2m² và sở hữu đúng 7 bộ quần áo, một nữ bác sĩ cùng chồng khẳng định họ chưa bao giờ cảm thấy thanh thản và hài lòng với cuộc sống như hiện tại.

Từ căn hộ đến căn phòng 4,2m²

Bác sĩ Amirah Alieya Mohammad (36 tuổi) và chồng là bác sĩ Muhammad Aiman Salahuddin (38 tuổi) tại thị trấn Banting, bang Selangor, Malaysia đã quyết định theo đuổi lối sống tối giản - một sự lựa chọn trái ngược hoàn toàn với trước đây.

“Tôi bắt đầu nghĩ đến lối sống ‘tối giản tiết kiệm’ từ thời còn đi học. Khi ấy, tôi thiếu tự tin và luôn muốn chứng minh cho người khác thấy mình là người thành công,” bác sĩ Amirah chia sẻ.

Vì thế, cô liên tục mua quần áo hàng hiệu, túi xách xa xỉ để thể hiện bản thân. Nhưng dù có trong tay nhiều thứ đắt đỏ, cô vẫn cảm thấy trống rỗng và kiệt quệ tinh thần.

"Căn nhà" 4,2 mét vuông, 7 bộ quần áo: Cuộc sống khó tin của 2 vợ chồng bác sĩ- Ảnh 1.

"Căn nhà" 4,2 mét vuông, 7 bộ quần áo: Cuộc sống khó tin của 2 vợ chồng bác sĩ- Ảnh 2.

Sau nhiều năm vật lộn với khủng hoảng tâm lý, năm 2017 Amirah tình cờ biết đến triết lý chủ nghĩa tối giản (minimalism) và kể từ đó, cô kiên định sống theo triết lý này.

Đầu năm nay, Amirah và chồng đã quyết định dọn về một căn phòng nhỏ ngay trong phòng khám của cô để sinh sống.

“Trước đây, vợ chồng tôi thuê một căn hộ studio nhỏ. Sau đó, chúng tôi muốn thu gọn hơn nữa và chuyển hẳn vào sống tại nơi làm việc,” Amirah kể.

Thử thách lớn nhất với cô là nỗi sợ bị bỏ lại phía sau các xu hướng xã hội.

“Tôi đã từ bỏ túi xách hàng hiệu, căn hộ rộng rãi và tất cả đồ đắt tiền. Nhưng điều giữ tôi vững vàng là cảm giác bình yên mà lối sống tối giản mang lại,” cô nói.

Hiện tại, Amirah chỉ sở hữu 7 bộ quần áo và 1 đôi cho mỗi loại giày dép. Về công nghệ, cô chỉ dùng duy nhất một chiếc máy tính bảng để xem phim, đọc sách và làm việc, thay thế hoàn toàn sổ tay giấy.

“Bắt đầu nhỏ thôi, rồi sẽ thành thói quen”

Amirah chia sẻ, cách tốt nhất để bắt đầu sống tối giản là từng bước dọn bỏ những thứ không còn dùng đến - từ quần áo, khăn trùm đầu, đến giày dép.

“Khi quen với việc buông bỏ, bạn sẽ thấy đó là điều tự nhiên. Quan trọng là phải có ý định đúng đắn ngay từ đầu, nếu không sẽ dễ bỏ cuộc giữa chừng,” cô nói.

Theo Amirah, niềm hạnh phúc không đến từ vật chất hay sự xa hoa.

Công việc tại phòng khám 24/7 khiến vợ chồng cô thường bắt đầu ngày mới rất sớm.

"Căn nhà" 4,2 mét vuông, 7 bộ quần áo: Cuộc sống khó tin của 2 vợ chồng bác sĩ- Ảnh 3.

“Sau giờ làm, tôi nấu những món đơn giản như cơm chiên hoặc mì spaghetti trong bếp nhỏ của phòng khám. Hai vợ chồng mặc lại quần áo 2 lần/tuần rồi mang đi giặt ở tiệm gần đó,” cô kể.

Cặp đôi cho biết lý do chính khiến họ sống tối giản không phải vì tiền bạc, mà là vì sức khỏe tinh thần và cảm xúc.

“Khi sống đơn giản, tôi thấy mình bình tâm hơn, chăm sóc bệnh nhân với tâm thế vui vẻ và nhẹ nhõm hơn. Ngay cả công việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn,” Amirah chia sẻ.

Dù vậy, cô thừa nhận rằng việc sống tiết chế cũng giúp cải thiện tài chính đáng kể. Nhờ chi tiêu hợp lý, vợ chồng cô đã có khoản tiết kiệm khẩn cấp và bắt đầu đầu tư nhỏ lẻ.

“Thực ra chồng tôi đã sống tối giản từ thời độc thân, nên khi cùng nhau lựa chọn lối sống này, chúng tôi rất dễ thích nghi. Giờ đây, cả hai đang tiếp tục hoàn thiện bản thân, đặc biệt trong việc quản lý tài chính,” cô nói thêm.

Căn hộ của người phụ nữ 37 tuổi gây sốt vì phòng tắm chỉ 1,4m² mà sang chảnh hơn cả khách sạn 5 sao

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không ngờ TGĐ Tập đoàn Sơn Hải và Đỗ Hà lại xuất hiện ở nơi này sau đám cưới

Không ngờ TGĐ Tập đoàn Sơn Hải và Đỗ Hà lại xuất hiện ở nơi này sau đám cưới Nổi bật

Một món của Việt Nam khiến vị khách Tây "choáng váng" đến mức nhờ mọi người... gọi xe cấp cứu

Một món của Việt Nam khiến vị khách Tây "choáng váng" đến mức nhờ mọi người... gọi xe cấp cứu Nổi bật

Bánh Gạo - "công chúa" bí ẩn nhà Công Vinh - Thuỷ Tiên giờ đã là thiếu nữ, dáng đẹp mặt xinh, tính cách lanh lợi

Bánh Gạo - "công chúa" bí ẩn nhà Công Vinh - Thuỷ Tiên giờ đã là thiếu nữ, dáng đẹp mặt xinh, tính cách lanh lợi

10:51 , 07/11/2025
10 tổng tài đẹp nhất Việt Nam: Mạnh Trường chỉ xếp thứ 5, hạng 1 visual sát thương cực mạnh

10 tổng tài đẹp nhất Việt Nam: Mạnh Trường chỉ xếp thứ 5, hạng 1 visual sát thương cực mạnh

10:45 , 07/11/2025
Thông báo từ Quách Thái Công - NTK biệt thự 400 tỷ của Đoàn Di Băng

Thông báo từ Quách Thái Công - NTK biệt thự 400 tỷ của Đoàn Di Băng

10:38 , 07/11/2025
Mỹ Tâm gặp sự cố

Mỹ Tâm gặp sự cố

10:18 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên