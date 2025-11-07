"Căn nhà" 4,2 mét vuông, 7 bộ quần áo: Cuộc sống khó tin của 2 vợ chồng bác sĩ

Từ căn hộ đến căn phòng 4,2m²

Bác sĩ Amirah Alieya Mohammad (36 tuổi) và chồng là bác sĩ Muhammad Aiman Salahuddin (38 tuổi) tại thị trấn Banting, bang Selangor, Malaysia đã quyết định theo đuổi lối sống tối giản - một sự lựa chọn trái ngược hoàn toàn với trước đây.

“Tôi bắt đầu nghĩ đến lối sống ‘tối giản tiết kiệm’ từ thời còn đi học. Khi ấy, tôi thiếu tự tin và luôn muốn chứng minh cho người khác thấy mình là người thành công,” bác sĩ Amirah chia sẻ.

Vì thế, cô liên tục mua quần áo hàng hiệu, túi xách xa xỉ để thể hiện bản thân. Nhưng dù có trong tay nhiều thứ đắt đỏ, cô vẫn cảm thấy trống rỗng và kiệt quệ tinh thần.

Sau nhiều năm vật lộn với khủng hoảng tâm lý, năm 2017 Amirah tình cờ biết đến triết lý chủ nghĩa tối giản (minimalism) và kể từ đó, cô kiên định sống theo triết lý này.

Đầu năm nay, Amirah và chồng đã quyết định dọn về một căn phòng nhỏ ngay trong phòng khám của cô để sinh sống.

“Trước đây, vợ chồng tôi thuê một căn hộ studio nhỏ. Sau đó, chúng tôi muốn thu gọn hơn nữa và chuyển hẳn vào sống tại nơi làm việc,” Amirah kể.

Thử thách lớn nhất với cô là nỗi sợ bị bỏ lại phía sau các xu hướng xã hội.

“Tôi đã từ bỏ túi xách hàng hiệu, căn hộ rộng rãi và tất cả đồ đắt tiền. Nhưng điều giữ tôi vững vàng là cảm giác bình yên mà lối sống tối giản mang lại,” cô nói.

Hiện tại, Amirah chỉ sở hữu 7 bộ quần áo và 1 đôi cho mỗi loại giày dép. Về công nghệ, cô chỉ dùng duy nhất một chiếc máy tính bảng để xem phim, đọc sách và làm việc, thay thế hoàn toàn sổ tay giấy.

“Bắt đầu nhỏ thôi, rồi sẽ thành thói quen”

Amirah chia sẻ, cách tốt nhất để bắt đầu sống tối giản là từng bước dọn bỏ những thứ không còn dùng đến - từ quần áo, khăn trùm đầu, đến giày dép.

“Khi quen với việc buông bỏ, bạn sẽ thấy đó là điều tự nhiên. Quan trọng là phải có ý định đúng đắn ngay từ đầu, nếu không sẽ dễ bỏ cuộc giữa chừng,” cô nói.

Theo Amirah, niềm hạnh phúc không đến từ vật chất hay sự xa hoa.

Công việc tại phòng khám 24/7 khiến vợ chồng cô thường bắt đầu ngày mới rất sớm.

“Sau giờ làm, tôi nấu những món đơn giản như cơm chiên hoặc mì spaghetti trong bếp nhỏ của phòng khám. Hai vợ chồng mặc lại quần áo 2 lần/tuần rồi mang đi giặt ở tiệm gần đó,” cô kể.

Cặp đôi cho biết lý do chính khiến họ sống tối giản không phải vì tiền bạc, mà là vì sức khỏe tinh thần và cảm xúc.

“Khi sống đơn giản, tôi thấy mình bình tâm hơn, chăm sóc bệnh nhân với tâm thế vui vẻ và nhẹ nhõm hơn. Ngay cả công việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn,” Amirah chia sẻ.

Dù vậy, cô thừa nhận rằng việc sống tiết chế cũng giúp cải thiện tài chính đáng kể. Nhờ chi tiêu hợp lý, vợ chồng cô đã có khoản tiết kiệm khẩn cấp và bắt đầu đầu tư nhỏ lẻ.

“Thực ra chồng tôi đã sống tối giản từ thời độc thân, nên khi cùng nhau lựa chọn lối sống này, chúng tôi rất dễ thích nghi. Giờ đây, cả hai đang tiếp tục hoàn thiện bản thân, đặc biệt trong việc quản lý tài chính,” cô nói thêm.