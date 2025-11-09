Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cẩn trọng chiêu trò lừa đảo trúng vé cào trực tuyến

09-11-2025 - 09:45 AM

Hình thức trúng thưởng qua mạng tuy không mới nhưng liên tục biến tướng

Theo khuyến cáo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an mới đây, người dùng không nên vào các chương trình "trúng thưởng", "vé cào may mắn" xuất hiện trên mạng xã hội hoặc qua tin nhắn để tránh bị lừa.

Cẩn trọng chiêu trò lừa đảo trúng vé cào trực tuyến- Ảnh 1.

Nhiều trang web giả danh các thương hiệu lớn, gửi thông báo người dùng "trúng thưởng".

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo lập nên nhiều trang web giả danh các thương hiệu lớn, gửi thông báo người dùng "trúng thưởng". Chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau để được nhận thưởng và nhiều người đã bị lừa.

Vì vậy, người dùng không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không thực hiện chuyển tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa xác minh rõ ràng. Hình thức trúng thưởng qua mạng tuy không mới nhưng liên tục biến tướng, người dùng cần cảnh giác, không để lòng tin và sự chủ quan trở thành "mồi ngon" cho tội phạm công nghệ cao. 

Theo T.Phượng

Người lao động

