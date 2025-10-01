Cảng Phước An rót hơn 5.300 tỷ đồng xây dựng KCN 330 ha tại Đồng Nai

Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (MCK: PAP, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phước An (Khu công nghiệp Phước An).

Theo đó, dự án có quy mô sử dụng đất lên đến 330 ha, địa điểm thực hiện tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai.Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.379,5 tỷ đồng, nguồn vốn được Cảng Phước An lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn huy động. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025 - 2028.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Phước An được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 28/3/2025, khu công nghiệp này được phân chia thành 2 phân khu gồm phân khu A (phía Tây đường tỉnh 771C) có quy mô 58,37 ha, được đề xuất ưu tiên thu hút các mô hình công nghiệp sử dụng công nghệ cao, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phân khu B (phía Đông đường tỉnh 771C) có quy mô 271,63 ha, ưu tiên thu hút các loại hình công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp đa ngành sử dụng công nghệ cao, dịch vụ và các thiết chế công đoàn.

Đây sẽ là khu công nghiệp theo hướng sinh thái, thu hút các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao; khai thác lợi thế đặc thù cảng Phước An.

Dự báo nhu cầu lao động khoảng 18.000 người; tối đa 1.000 chỗ lưu trú trong khu vực dịch vụ, phục vụ chuyên gia, người lao động trình độ cao làm việc ngắn ngày.

Trong một diễn biến khác, mới đây Cảng Phước An vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trong đó, nội dung đáng chú ý là HĐQT Cảng Phước An sẽ trình cổ đông xem xét phương án chào bán 125 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá tối thiểu 10.600 đồng/cổ phiếu.

Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán không quá 100 nhà đầu tư. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, thời gian thực hiện kéo dài trong giai đoạn 2025-2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, Cảng Phước An sẽ nâng vốn từ 2.320 tỷ đồng lên 3.570 tỷ đồng. Sau đợt tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông lớn PAP sẽ giảm từ 31,41% xuống còn 21,06%, trong đó Petrovietnam (PVN) nắm 9,8% và Công ty TNHH MTV Hoành Sơn còn 11,26%.

Với 1.325 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, Cảng Phước An sẽ dùng để thanh toán các gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị và tư vấn của Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An (Đồng Nai). Dự án cảng quy mô 164,4ha, gồm 9 bến với tổng chiều dài 2.830m, có khả năng tiếp nhận tàu 30.000-60.000 DWT.

PAP cho biết Phân kỳ 1 Cảng Phước An đã hoàn thành và vận hành từ quý IV/2024. Công ty hiện triển khai Phân kỳ 2, đồng thời chuẩn bị đầu tư Phân kỳ 3 để hoàn thiện toàn bộ tuyến bến, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026.

Riêng Phân kỳ 2 có tổng giá trị các gói thầu gần 7.153 tỷ đồng. Để bảo đảm tiến độ thanh toán cho nhà thầu và giảm áp lực vay ngân hàng, Cảng Phước An cần tăng vốn chủ sở hữu ngay từ 2025 - 2026.



