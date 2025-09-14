Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

14-09-2025 - 10:55 AM | Kinh tế số

Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, trong thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới bằng cách giả mạo ngân hàng đổi điểm thưởng.

Với thủ đoạn này, các đối tượng giấu mặt sẽ dùng chiêu thức là gửi tin nhắn SMS Brandname (tức tin nhắn thương hiệu) giả mạo là ngân hàng. Nội dung tin nhắn là thông báo, hướng dẫn khách hàng đổi điểm thưởng.

Cảnh báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn này- Ảnh 1.

Gần đây xuất hiện nhiều tin nhắn giả là tin nhắn thương hiệu ngân hàng để lừa đảo (Ảnh minh hoạ).

Sau đó, các đối tượng lừa đảo gửi đến nạn nhân đường dẫn có tên miền, giao diện giả mạo ngân hàng để lừa khách hàng đăng nhập, tải link có chứa mã độc.

Hậu quả, khách hàng sẽ bị lừa đăng nhập, làm lộ thông tin cá nhân, mật khẩu và mã OTP xác thực. Hoặc khi cài đặt ứng dụng chứa mã độc, nạn nhân bị chiếm quyền điều khiển điện thoại. Từ đó, các đối tượng lừa đảo qua mạng viễn thông dễ dàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước tình hình trên, cơ qan chức khuyến cáo:

Người dân không nhấp vào đường dẫn lạ, đính kèm tin nhắn, không cài ứng dụng trên các website.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP xác thực cho bất kỳ ai; không làm theo hướng dẫn qua các cuộc gọi.

Các thủ đoạn lừa đảo mạo danh có thể mạo danh bất kỳ tổ chức, cá nhân: Công an, bưu điện, điện lực, ngân hàng… nên người dân phải luôn cảnh giác cao độ, khi nghi vấn bị lừa đảo người dân nên trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Zalo ra thông báo mới nhất: Tất cả công dân Việt Nam cần cập nhật ngay để không bị mất quyền lợi

 

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

