Cảnh làm việc xuyên đêm ở đại công trường sân bay Long Thành

14-08-2025 - 08:58 AM
Bất động sản
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, về đêm, đại công trường sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) rộn ràng tiếng máy móc, ánh đèn sáng rực khắp nơi. Hàng nghìn công nhân, kỹ sư khẩn trương làm việc xuyên đêm, từng nhóm chia nhau đảm nhận các hạng mục then chốt.
Tại hạng mục thi công đường cất hạ cánh số 2, liên danh nhà thầu đã huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân sự, làm việc xuyên đêm để kịp tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Dưới ánh đèn, trên công trường thi công đường cất hạ cánh số 2 sân bay Long Thành, máy rải bê tông công suất lớn hoạt động liên tục, từng lớp vật liệu được san gạt, ép chặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
Anh Nguyễn Văn Huệ (công nhân tham gia thi công đường cất hạ cánh số 2), cho biết những ca làm việc xuyên đêm đã rất quen thuộc với anh và đồng nghiệp trong nhiều tháng qua.
“Chúng tôi ai cũng quyết tâm cao để đưa hạng mục này về đích đúng hẹn theo yêu cầu của nhà thầu. Làm việc tại một dự án trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành là vinh dự lớn, vì vậy mỗi người đều cố gắng hết sức, dù điều kiện thi công ban đêm vất vả hơn nhiều. Chỉ cần nghĩ tới việc mình góp phần hoàn thành công trình mang tầm vóc quốc gia, vươn tầm quốc tế, mọi mệt nhọc dường như tan biến”, anh Huệ nói.
Công nhân tất bật thi công xuyên đêm hạng mục đường cất hạ cánh số 2.
Đường cất hạ cánh số 2 sân bay Long Thành được khởi công ngày 30/5, do liên danh nhà thầu ACC - Trường Sơn - Vinaconex - Vinadic - ACJC647 - Khánh Thiện - VTG thi công. Đây là một trong những hạng mục trọng điểm của dự án, đòi hỏi tiến độ gấp rút và yêu cầu kỹ thuật cao, nhằm kịp thời đưa vào khai thác theo kế hoạch.
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), công trường đường cất hạ cánh số 2 đang triển khai đồng loạt các mũi thi công nền, móng đường, hệ thống thoát nước và bê tông xi măng M150.
Đại diện đơn vị thi công cho biết, hiện đơn vị đã tăng cường nhân sự, thiết bị, tăng ca để đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
Cũng theo ACV, đại công trường sân bay Long Thành hiện huy động gần 13.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng khoảng 3.000 thiết bị máy móc để triển khai các hạng mục. Riêng gói thầu 5.10 – thi công nhà ga hành khách, liên danh nhà thầu bố trí 4.428 nhân sự và hơn 1.000 thiết bị, bảo đảm tiến độ cho công trình được ví như “trái tim” của toàn dự án.
Công tác xây thô tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã đạt khoảng 80%. Các hạng mục hoàn thiện như sơn nước, lắp trần, lắp đặt vách kính khung nhôm tại khu vực trung tâm và hai cánh nhà ga đang được triển khai đồng bộ, bám sát tiến độ đề ra.
Sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai, dự kiến khi hoàn thành sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam với công suất thiết kế lên tới 100 triệu hành khách mỗi năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành theo quy định vào ngày 19/12/2025.
Theo Lương Ý/VTCnews
VTC News
