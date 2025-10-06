Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh tượng lúc 4h30 sáng tại Đà Nẵng khiến khách Tây choáng ngợp: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

06-10-2025 - 11:10 AM | Lifestyle

Một vị khách Tây dậy sớm đón bình minh ở Đà Nẵng nhưng lại được "mở mang tầm mắt" với khung cảnh đặc biệt chỉ có ở Việt Nam.

Du lịch Việt Nam với nhiều du khách nước ngoài luôn là hành trình đầy những điều bất ngờ. Bất ngờ từ món ăn, phong cảnh, con người, và đôi khi là từ những thói quen sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường của người Việt. Với vị khách Tây trong câu chuyện dưới đây, cú "choáng ngợp" của anh không đến từ món ăn lạ hay thiên nhiên hùng vĩ, mà đến từ… chính nhịp sống của người dân Đà Nẵng vào lúc 4h30 sáng.

Cảnh tượng lúc 4h30 sáng tại Đà Nẵng khiến khách Tây choáng ngợp: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"- Ảnh 1.

Trong đoạn video anh chia sẻ, thời điểm 4h30 sáng, bầu trời Đà Nẵng vẫn còn phủ màu đen, ánh đèn đường le lói hắt xuống những con phố ven biển. Tưởng như thành phố vẫn đang say ngủ, nhưng chỉ cần tiến gần ra bãi biển, cảnh tượng hiện ra khiến anh không khỏi thốt lên: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?".

Trước mắt anh là rất nhiều người dân Đà Nẵng đã tề tựu bên bờ biển, người tập thể dục, người đi bộ, người vươn vai hít thở không khí sớm mai. Những nhóm người xếp thành hàng ngay ngắn, cùng tập theo tiếng nhạc rộn ràng. Có cụ bà giơ tay nhún chân đầy hăng say, có người trẻ vừa chạy bộ vừa cười nói rôm rả, và xa xa là vài người đang đón làn sóng đầu tiên của buổi sớm.

Trong khi "nửa thế giới vẫn đang ngủ", ở đây mọi người đã tràn đầy năng lượng rồi, và điều đó khiến anh chàng Tây này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh liên tục lia máy quay, không giấu nổi sự thích thú khi chứng kiến khung cảnh náo nhiệt mà mình không ngờ sẽ gặp ở thời điểm ấy.

Phía dưới video, dân mạng Việt lập tức ùa vào bình luận giải thích cho vị khách Tây:

- Tắm biển sáng sớm cho đỡ đen da, nhưng mà nước biển lạnh, vì thế nên tập thể dục trước khi tắm biển và đón bình minh.

- Họ tập thể dục buổi sáng thôi mà.

- Chuyện này rất bình thường ở Việt Nam.

Cảnh tượng lúc 4h30 sáng tại Đà Nẵng khiến khách Tây choáng ngợp: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"- Ảnh 2.

Quả thật, với người Việt, đặc biệt là độ tuổi trung niên trở lên, việc thức dậy thật sớm để đón bình minh, vận động nhẹ và hòa mình vào làn nước mát là thói quen quen thuộc. Với du khách phương Tây, đây có lẽ là "năng lượng kỳ lạ" - vừa giản dị, vừa đầy sức sống.

Và có lẽ, sau buổi sáng hôm ấy, vị khách Tây ấy không chỉ mang về những bức ảnh đẹp của bình minh Đà Nẵng, mà còn mang theo trong lòng một ấn tượng sâu sắc về tinh thần sống tươi vui, đầy sức sống của người Việt Nam.

Theo Châu Anh

