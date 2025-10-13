Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 13/10: Loạt doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần

13-10-2025 - 00:08 AM | Doanh nghiệp

Hiện tại chủ yếu các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 thuộc nhóm chứng khoán, ngoài ra còn có các doanh nghiệp bất động sản, y tế, vật liệu xây dựng, thiết bị điện.

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 13/10: Loạt doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 đến ngày 13/10:

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 13/10: Loạt doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần- Ảnh 2.

Chứng khoán SmartInvest công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu hoạt động đạt 230 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 140 tỷ đồng, tăng 600% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi 201 tỷ đồng, tăng 121%.

Becamex IJC (IJC) công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu thuần gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, LNTT đạt 299 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, IJC lãi trước thuế 464 tỷ đồng, tăng 93%.

Agimexpharm (AGP) ghi nhận doanh thu quý 3 gần như đi ngang so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ, tăng 2% và lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 46 tỷ đồng, tăng 8%.﻿

TCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.024 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu họ Gelex tăng trần 3 phiên liên tiếp, vốn hoá cán mốc 2 tỷ USD sau khi báo lãi sau thuế quý 3/2025 tăng 300%, vượt kế hoạch cả năm

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
quý 3/2025, bctc

