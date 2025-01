Cập nhật BCTC quý 4/2024 ngày 20/1: TPBank báo lãi tăng 36%, thêm một số cái tên 'quen mặt' công bố

Những DN mới công bố BCTC quý 4/2024 ngày 20/1:

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN ) vừa công bố BCTC quý 4/2024 với doanh thu thuần tăng trưởng 10% đạt mức cao nhất theo quý 369 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí hoạt động và thuế, công ty báo lãi trước thuế 111 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm liền trước.

Tính lũy kế cả năm, Cảng Đồng Nai ghi nhận doanh thu tăng trưởng 15% để lần đầu đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Lợi nhuận cả năm đạt mức kỷ lục mới 347 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và liên tục tăng trưởng từ 2009 đến nay (gấp 11 lần).

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu thuần đạt 757 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ 2023. Do doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 6 tỷ quý 4/2024, bằng 5% so với con số cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2024, doanh thu thuần của CII đạt 3.041 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 639 tỷ, gấp 1,7 lần cùng kỳ và lãi ròng tăng 56% lên 277 tỷ.

TPBank (TPB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2024, ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 7.600 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2023 và vượt kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông. Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì trên 17%.

Chứng khoán LPBank (LPBS) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 94 tỷ, gấp 14 lần quý 4/2023, lợi nhuận trước thuế tăng 1.773% so với cùng kỳ lên gần 51 tỷ. Lãi trước thuế cả năm 2024 đạt 100 tỷ, gấp 7 lần cùng kỳ.



Chứng khoán FPT (FPTS) lãi trước thuế 179 tỷ đồng trong quý cuối năm, gấp gần 3 lần con số cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2024, LNTT đạt 663 tỷ, tăng 22%. 

Nhiều công ty khác cũng ghi nhận tăng trưởng cao trong quý 4 như Pinetree ghi nhận lãi trước thuế quý 4 tăng 272%, VPS tăng 331% và SmartInvest tăng 136%, ...



Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) , Chứng khoán Phú Hưng báo lỗ trước thuế trong quý 4/2024.

