Cặp “trai tài gái giỏi” VFC tung thêm bộ ảnh cưới trước thềm hôn lễ, cô dâu chú rể hot nhất tháng 11 là đây!

3 tháng trước, diễn viên Đình Tú công khai mối quan hệ tình cảm với bạn gái Ngọc Huyền. Cặp đôi này cũng đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Nam diễn viên nổi tiếng VFC mới đây xả kho thêm bộ ảnh cưới mới bên nửa kia.

Anh còn viết dòng trạng thái tình cảm đầy hứa hẹn: "Anh kiếm nhiều tiền, cưới em, yêu thương em, đưa em đi mọi nơi. Chỉ cần em thích, trong khả năng của anh, anh sẽ làm và chiều chuộng em thật nhiều".

Bộ ảnh của cặp đôi nhanh chóng nhận được lời khen và chúc phúc từ netizen. Nhiều khán giả không ngừng xuýt xoa trước độ đẹp đôi và sự ngọt ngào của cặp diễn viên. Có người còn khẳng định đây chính là “cô dâu chú rể hot nhất tháng 11”.

Trước thềm đám cưới, cặp đôi diễn viên VFC Đình Tú – Ngọc Huyền tung bộ ảnh cưới mới

Đình Tú diện sơ mi trắng kết hợp quần tây rộng, trong khi Ngọc Huyền hóa nàng dâu xinh đẹp với váy cưới trắng giản dị

Cả hai không chọn bối cảnh cầu kỳ, sang trọng mà ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên

Được biết, đám cưới của Đình Tú và Ngọc Huyền sẽ diễn ra trong tháng 11 tới, quy tụ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong làng giải trí. Mối quan hệ của Đình Tú và Ngọc Huyền bắt đầu dấy lên nghi vấn từ khoảng năm 2023, khi nhiều “thám tử mạng” liên tục phát hiện loạt dấu hiệu tình cảm đáng chú ý giữa cả hai.

Tháng 6 vừa qua, cặp đôi vướng nghi vấn tổ chức đám cưới gấp vì có tin vui. Khi một netizen bày tỏ sự nghi ngờ: "Đoán là có baby", Ngọc Huyền đã lên tiếng phủ nhận: "Dạ không hề ạ".

Đình Tú và Ngọc Huyền sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 tới

Trước khi nghi vấn cưới để chạy bầu, Ngọc Huyền đã lên tiếng phủ nhận

Nguyễn Đình Tú, sinh năm 1992, là cựu sinh viên Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ qua loạt bộ phim đình đám của VTV như Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng và Thương ngày nắng về…

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, sinh năm 1997, từng theo học tại Đại học Sư phạm Hà Nội trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật. Nữ diễn viên nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả qua những dự án phim đáng chú ý như Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng nói khi yêu và gần đây nhất là Cha tôi, người ở lại.