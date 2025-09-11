Lộ ảnh cưới bí mật của “anh sếp showbiz" và nàng thơ gen Z: Cô dâu khoe vai trần gợi cảm, hôn lễ thế kỷ sát lắm rồi!

Tối 10/9, trên MXH Weibo bất ngờ xuất hiện hình ảnh hậu trường chụp ảnh cưới của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương. Trong bức ảnh hiếm hoi bị rò rỉ, "nàng thơ" sinh năm 1997 mặc váy cưới cúp ngực khoe vai trần gợi cảm, e ấp tạo dáng bên Hoàng Tử Thao. Trong khi "anh sếp" Hoàng Tử Thao diện suit lịch lãm và vô cùng nổi bật với mái tóc nhuộm màu nâu cam. Cặp đôi đang thực hiện chụp ảnh cưới ngoại cảnh.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã đi chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại diễn ra vào giữa tháng 10

Hình ảnh Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương lên đồ "cô dâu - chú rể" khiến dân tình đứng ngồi không yên. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, hôn lễ thế kỷ của 2 ngôi sao này sẽ diễn ra. Đại diện của Hoàng Tử Thao đã xác nhận độc quyền với tờ Sina rằng "chủ tịch - nàng thơ" sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 16/10 tới đây. Được biết, ekip của chủ tịch và nàng thơ showbiz đã chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này suốt nửa năm qua. Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương muốn có 1 hôn lễ sánh ngang với Châu Kiệt Luân - Côn Lăng và Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy.

Địa điểm tổ chức hôn lễ của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương cũng như danh sách khách mời chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết sẽ dành riêng 100 chỗ mời người hâm mộ của anh và bã xã đến chung vui. Các khách mời từ nghệ sĩ đến fan đều có thể livestream đám cưới, chụp ảnh với cô dâu - chú rể rồi chia sẻ lên MXH thoải mái.

Đám cưới Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương hứa hẹn sẽ là sự kiện thu hút truyền thông toàn châu Á. Sự kiện này dự đoán còn tạo "cơn địa chấn" vì dàn khách mời toàn những cái tên hạng S và hạng A trong giới giải trí. Theo truyền thông Hoa ngữ, "đỉnh lưu" Lộc Hàm là cái tên chắc chắn sẽ góp mặt ở hôn lễ của Hoàng Tử Thao. Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao có mối quan hệ thân thiết, từng là đồng đội trong nhóm EXO và hơn hết Từ Nghệ Dương là "fan cứng" của Lộc Hàm.

Cặp đôi chủ tịch - nàng thơ đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ sánh ngang với Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh, Châu Kiệt Luân - Côn Lăng

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do Hoàng Tử Thao sáng lập và giữ chức chủ tịch. Đến ngày 14/7/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương chính thức công khai mối quan hệ sau khi bị lộ "1001 hint" hẹn hò.

Tới ngày 26/8/2024, trong tập cuối của show Đi Cùng Tôi Nào, buổi lễ cầu hôn lãng mạn của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã được phát sóng. Được biết, Hoàng Tử Thao đã tổ chức 1 buổi lễ đính ước với Từ Nghệ Dương ở tại Vân Nam (Trung Quốc), vào cuối tháng 4/2024. Khi đó, cựu thành viên nhóm EXO đã kỳ công chuẩn bị, không tiếc tiền bạc bao trọn khách sạn 4 sao để cầu hôn bạn gái trong khung cảnh xa hoa, bao phủ bằng hàng nghìn bông hoa màu hồng phấn mà Từ Nghệ Dương yêu thích. Đến chiều tối ngày 2/12/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương thông báo đã đăng ký kết hôn.

Hôn lễ của "chủ tịch - nàng thơ Cbiz" hứa hẹn là sự kiện tâm điểm của truyền thông châu Á

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được cho là đã có con đầu lòng, nhưng chưa công bố. Vào ngày 25/6, paparazzi xứ Trung đã tung clip "tóm gọn" mẹ Từ Nghệ Dương vỗ về và cẩn thận bế 1 em bé, cùng bảo mẫu trở về nhà riêng của cặp sao hàng đầu Hoa ngữ. Sau khi nghi vấn đã lên chức cha mẹ nổ ra, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương không xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định vợ chồng của anh chưa từng sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở Mỹ. Đám cưới vào tháng 10 tới đây được xem là dịp trọng đại để cặp sao công khai con đầu lòng của mình với công chúng và tạo ra ngày "song hỷ lâm môn" khó quên cho Cbiz.

Hình ảnh mẹ Từ Nghệ Dương cẩn thẩn bế 1 em bé, đi cùng bảo mẫu về nhà riêng của Hoàng Tử Thao được cánh săn ảnh ghi lại. Em bé được cho là con của nàng thơ gen Z

Nguồn: Weibo