Hậu vận viên mãn của nữ NSND bị tráo đổi lúc lọt lòng, 56 tuổi chuẩn bị làm đám cưới

Có lẽ không nhiều người biết, NSND Thanh Lam từng bị tráo đổi lúc vừa lọt lòng. Mẹ ruột diva Thanh Lam – NSƯT Thanh Hương chia sẻ trên báo Tiền Phong rằng, bà sinh con gái vào năm 1969.

Một người phụ nữ chung phòng cũng sinh con gái cùng thời điểm với bà. Khi nhận con từ tay bác sĩ, NSƯT Thanh Hương xen lẫn hạnh phúc và hồi hộp. Tuy nhiên, khi bế đứa bé trên tay, bà linh cảm đó không phải là con mình. Và bà nhất quyết không nhận con. Điều này khiến cho cả bệnh viện náo động.

Gần 48 tiếng sau, NSƯT Thanh Hương mới được bế Thanh Lam, con gái thực sự của mình. Bác sĩ phụ trách ca đỡ đẻ hôm đó đã xác nhận lại. Thanh Lam được sinh thường nên không có những vết lõm ở trên đầu như đứa trẻ đã được trao cho bà lúc ban đầu.

Thanh Lam thời nhỏ.

Các bác sĩ làm việc trực tiếp ca đỡ đẻ cho NSƯT Thanh Hương đã xác nhận, người phụ nữ chung phòng sinh trước bà Hương đã tráo đổi con.

Mẹ của nữ NSND kể: “Những đứa trẻ sơ sinh đều được chăm sóc ở một phòng. Chiếc vòng cổ là thứ duy nhất để đánh dấu chúng là con của ai. Người phụ nữ chung phòng bệnh viện với tôi đã thay đổi hai chiếc vòng đeo cổ của con tôi và con cô ấy”, theo Tiền Phong.

Theo lời kể của mẹ diva Thanh Lam, người phụ nữ này đã sinh đứa con thứ 3 và đều là con gái. Bên cạnh đó, vì đẻ hút nên bà sợ về sau bị thần kinh, chồng sẽ bỏ rơi.

Dù phải chờ đợi lâu để được bế ẵm con mình nhưng bà Hương không hề trách giận hay muốn làm to chuyện. Trái lại, bà lại cảm thông và thương cho người phụ nữ đó.

Hiện tại, cô bé bị tráo năm nào đã 56 tuổi và có cuộc sống vô cùng viên mãn. Không chỉ là nữ diva nổi tiếng cả nước, được hàng triệu người yêu mến, cô còn có cuộc sống riêng viên mãn bên chồng sắp cưới là một bác sĩ điển trai, tài giỏi.

Nữ diva hiện tại.

Nữ NSND và ông xã - bác sĩ Bùi Tiến Hùng đang chuẩn bị đám cưới vào mùa thu năm nay.

Vào giữa năm 2020, Thanh Lam công khai yêu bác sĩ Bùi Tiến Hùng. Họ tổ chức lễ dạm ngõ vào tháng 6/2021 và từ đó gọi nhau là vợ - chồng, sống chung dưới một mái nhà và thoải mái thể hiện tình cảm ở các sự kiện.

Cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ vào mùa thu năm nay. "Đám cưới dự định chỉ có gia đình, họ hàng, một số bạn bè thân thiết, mang ý nghĩa như một tiệc báo hỷ, riêng tư. Hôn lễ của vợ chồng tôi sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay", bác sĩ Bùi Tiến Hùng nói trên báo Dân Trí.

Nói về tình yêu ở tuổi 56 cũng như cuộc sống hôn nhân, nữ NSND cho biết, đây là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời của chị sau khi đã đi qua đầy đủ thăng trầm.

“Trước đây, tôi từng nghĩ, hạnh phúc là điều gì xa xôi, cao vời, phải thế này thế kia mới có được. Bây giờ, hạnh phúc với tôi rất giản dị, hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhất. Đơn cử như, khi tôi hát “nơi mình dừng chân”, anh Hùng có nhắn tin, “dừng chân rồi thì về nhà với anh”, hạnh phúc chỉ là như vậy”, nữ NSND chia sẻ trên báo Lao Động.

Thanh Lam sinh năm 1969, là con gái của cố nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ nhạc dân tộc NSƯT Thanh Hương. Từ khi 3 tuổi, Thanh Lam đã được cha dạy hát và nghe đàn piano. 7 tuổi, Thanh Lam được mẹ dạy chơi đàn thập lục, tập hát các bài dân ca Việt Nam.

Sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, lại sở hữu giọng hát nội lực nên chẳng bao lâu sau khi hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, Thanh Lam đã trở thành một trong những ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn của làng nhạc Việt Nam, gặt hái nhiều giải thưởng. Cùng với Hà Trần, Mỹ Linh, Hồng Nhung, chị được nhiều người tặng danh hiệu diva.