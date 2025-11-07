Cầu Sông Lô bị hư hỏng nặng: Nhà thầu đề xuất tự bỏ tiền sửa chữa

Lực lượng công an kiểm tra chất lượng cầu sông Lô. ẢNH: Công an Cung cấp

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) – đơn vị trực tiếp thi công cầu Sông Lô hơn 10 năm trước – đã có văn bản gửi UBND tỉnh. Theo đó, doanh nghiệp này đề xuất được tự bỏ vốn sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nghiêm trọng của cây cầu.

Động thái này diễn ra song song với việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" (theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự) vào ngày 6/11, liên quan đến các sai phạm tại chính công trình này trong giai đoạn 2010-2015.

Nhiều vị trí móng cọc lộ phần cốt thép rỉ sét. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, thông tin về việc móng cọc trụ cầu Sông Lô (đặc biệt là trụ T3) bị lộ thiên, trơ lõi thép, gỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đã được phản ánh. Theo đó, kết quả kiểm tra của cơ quan Công an bước đầu xác định phản ánh là có cơ sở.

Hiện UBND tỉnh Phú Thọ chưa có phản hồi chính thức về đề xuất của UDIDECO. Tỉnh cũng đã chỉ đạo tạm dừng kế hoạch dùng ngân sách nhà nước để sửa chữa, nhằm phục vụ công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng.

Về phía cơ quan quản lý trung ương, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng kiểm tra hiện trạng và yêu cầu đơn vị quản lý tổ chức kiểm định chất lượng cầu. Bộ cũng khuyến cáo áp dụng ngay các biện pháp an toàn khẩn cấp như khoanh vùng, hạn chế tải trọng. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/11.

Các bên liên quan đến dự án

Dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, riêng gói thầu thi công cầu Sông Lô là 215 tỷ đồng.

Về phía chủ đầu tư, dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) đảm nhiệm. Trong giai đoạn thực hiện dự án (2010-2015), Sở NN&PTNT Phú Thọ đã có ba giám đốc, lần lượt là ông Nguyễn Đức Thiện (trước 2010 - tháng 9/2012), ông Nguyễn Trọng Thủy (tháng 9/2012 - tháng 9/2014) và ông Nguyễn Thanh Hải (từ tháng 10/2014 đến khi hoàn thành).

Nhà thầu chính của dự án là UDIDECO, có trụ sở tại Hà Nội, với người đại diện pháp luật là bà Phan Thị Đức. Theo hồ sơ, UDIDECO có lịch sử hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng. Sau khi vụ án được khởi tố, website của công ty đã không thể truy cập.

Trách nhiệm giám sát quá trình thi công thuộc về liên danh Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn - Hầm (BRITEC) và Công ty CP Kỹ sư và Tư vấn Miền Nam. Trong đó, BRITEC là đơn vị thuộc hệ thống của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).

Hiện tại, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì lệnh cấm ô tô qua cầu Sông Lô. Chỉ xe máy, phương tiện thô sơ và người đi bộ được lưu thông với tốc độ không quá 20km/h.