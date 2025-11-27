CC1 sắp họp ĐHĐCĐ bất thường bàn chuyện tăng vốn và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (MCK: CC1, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường.

Cụ thể, cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 9/01/2026 bằng hình thức hội nghị trực tuyến (online) để tạo điều kiện cho cổ đông ở xa. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường là ngày 15/12/2025.

Tại cuộc họp, CC1 sẽ trình cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; thông qua phương án tăng vốn điều lệ; miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ứng viên phải nộp hồ sơ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty).

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây CC1 đã công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 4204/QĐXPHC ngày 20/11/2025 của Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, CC1 đã thực hiện các hành vi vi phạm các thủ tục thuế quy định tại Luật Quản lý thuế. Cụ thể, doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày đối với Tờ khai thuế 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN, kỳ tháng 11/2024.

CC1 đã vi phạm quy định xử phạt tại khoản 2, Điều 13 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Do đó, doanh nghiệp bị phạt hành chính 3,85 triệu đồng.

Đồng thời phải khắc phục hậu quả bằng cách phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, CC1 mang về doanh thu thuần hơn 7.451 tỷ đồng, tăng 26,2% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 182,2 tỷ đồng, tăng 185,1%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của CC1 giảm 5,8% so với đầu năm, xuống còn hơn 15.759,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 6.257,4 tỷ đồng, chiếm 39,7% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 2.218,2 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 11.216,1 tỷ đồng, giảm 7,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.003,4 tỷ đồng, chiếm 53,5% tổng nợ.



