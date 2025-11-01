CC1 tăng trưởng doanh thu quý 3/2025 hơn 11%, loạt dự án trọng điểm sắp về đích

CC1 tăng trưởng lợi nhuận quý 3 gần 400%, hiệu quả tài chính cải thiện rõ nét

Doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm đạt mức tăng 26,2% so với cùng kỳ, phản ánh đà tăng trưởng ổn định và sự cải thiện về tốc độ ghi nhận khối lượng thi công. Tương ứng, lợi nhuận gộp quý 3 tăng 2,3%, lũy kế 9 tháng tăng 11,7%, cho thấy biên lợi nhuận được duy trì tích cực trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí ca máy tăng do áp lực tiến độ công trình rút ngắn cũng như thời tiết cực đoan mưa lớn thường xuyên trong năm.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng tới 387%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 394% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng đột biến phản ánh hiệu quả quản trị chi phí, tối ưu dòng vốn kinh doanh – đầu tư. Tính chung 9 tháng, lợi nhuận trước thuế tăng 189%, lợi nhuận sau thuế tăng 185% so với cùng kỳ năm 2024.

Các chỉ tiêu sinh lời cũng ghi nhận cải thiện rõ rệt. ROE tính đến 30/9/2025 đạt 4,01%, cao gần gấp ba lần so với mức 1,5% cùng kỳ năm trước, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao đáng kể.

Theo giới phân tích, kết quả này đến từ việc CC1 đồng thời triển khai gần 70 dự án trên cả nước, với nhiều gói thầu quy mô lớn đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Năng lực quản trị thi công và kinh nghiệm trong các dự án hạ tầng trọng điểm đã giúp CC1 duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định giữa bối cảnh ngành xây dựng nhiều biến động.

CC1 đang tham gia thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ở báo cáo tài chính riêng quý 3-2025, CC1 ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 19% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy hoạt động thi công và nghiệm thu tại các dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ. Tính lũy kế đến 30/9/2025, doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ, phản ánh đà mở rộng sản lượng ổn định và năng lực tổ chức thi công hiệu quả hơn.

Lợi nhuận gộp quý 3 tăng 6% so với quý trước và tăng 18% lũy kế từ đầu năm, minh chứng cho việc CC1 đã kiểm soát tốt chi phí đầu vào trong bối cảnh giá vật liệu, nhân công và tiến độ thi công chịu tác động từ thời tiết và biến động thị trường.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế tăng tới 418% so với quý liền kề, và tăng 247% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 429% theo quý và 241% lũy kế so với cùng kỳ, khẳng định hiệu quả sinh lời đang trở lại mạnh mẽ nhờ tốc độ ghi nhận doanh thu tốt, cơ cấu chi phí được tối ưu, cấu trúc nguồn vốn – đầu tư và đòn bẩy tài chính được sử dụng hợp lý.

ROE lũy kế đạt gần 3,98%, cao gấp hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2024 (1,58%), phản ánh mức độ cải thiện đáng kể trong hiệu quả sử dụng vốn và năng suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu. Đây là chỉ báo tích cực, cho thấy CC1 đang dần bước qua giai đoạn đầu tư mạnh vào hạ tầng thi công, chuyển sang giai đoạn thu hồi và hiện thực hóa giá trị lợi nhuận.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, báo cáo cũng ghi nhận áp lực dòng tiền trong ngắn hạn. Tiền mặt giảm 764 tỉ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng 677 tỉ đồng, phải thu khách hàng tăng hơn 700 tỉ, còn phải trả người bán giảm 518 tỉ đồng.

Theo đại diện CC1, việc duy trì áp lực thi công cao độ trong bối cảnh rút ngắn tiến độ và thời tiết mưa bão thất thường kéo dài, khiến doanh nghiệp phải đẩy nhanh công tác thi công và tập kết vật tư sớm, dẫn đến việc dòng tiền chi ra trước khi khối lượng được nghiệm thu. Cùng với đó, vay ngắn hạn tăng 643 tỉ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động đảm bảo tiến độ thi công rút ngắn.

Khí thế bứt phá: CC1 đón loạt cơ hội lớn, khẳng định vị thế nhà thầu hạ tầng hàng đầu Việt Nam

Hiện CC1 đang đẩy mạnh hoàn thiện hàng loạt công trình quy mô quốc gia như cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong, cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang, Vành đai 3 TP.HCM, Quảng trường Đắk Nông,… Đây đều là các dự án dự kiến nghiệm thu và bàn giao trong quý 4-2025, hứa hẹn đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh cuối năm.

CC1 tiếp tục được tin tưởng giao nghiên cứu, đề xuất và đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm tại Đồng Nai. UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận giao CC1 là nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Cát Lái và đường dẫn theo hình thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 18.800 tỉ đồng.

Đối với dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và đường dẫn, về chủ trương, UBND tỉnh Đồng Nai ủng hộ việc CC1 nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án. Doanh nghiệp đang phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương nghiên cứu hướng tuyến, cập nhật quy hoạch và xác định chi phí bồi thường, tái định cư, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 11.000 tỉ đồng.

Trước đó, đầu tháng 9 vừa qua, CC1 tiếp tục được tin chọn làm nhà thầu thi công Dự án thành phần 3 tuyến cao tốc Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội (PPP) với tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỉ đồng. Việc liên tục đảm nhận những gói thầu quy mô lớn cho thấy vị thế của CC1 trong nhóm nhà thầu hạ tầng hàng đầu Việt Nam.

Cuối tháng 4 vừa qua, CC1 xuất sắc giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng "Top 10 Nhà thầu Xây dựng Hạ tầng – Công nghiệp uy tín năm 2025"

Theo chiến lược giai đoạn 2025–2030, CC1 định hướng trở thành nhà thầu quốc tế chuyên nghiệp, sánh vai cùng các doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Doanh nghiệp kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, lấy con người, công nghệ và hệ thống quản trị minh bạch làm nền tảng cốt lõi.

CC1 đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên toàn hệ sinh thái, từ quản lý dự án, vận hành thiết bị đến kiểm soát tài chính và chuỗi cung ứng. Chiến lược này nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực, và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng hiện đại, hướng tới tăng trưởng dài hạn và bền vững.