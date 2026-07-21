CEO của AP Saigon Petro đưa doanh nghiệp bứt phá bằng đổi mới sáng tạo

Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã xuất sắc ghi dấu ấn mạnh mẽ trên hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam, với 2 hạng mục của giải thưởng: Doanh nghiệp dầu nhờn tiên phong ứng dụng bộ giải pháp chuyển đổi số vào hệ thống quản trị và vận hành và Đổi mới sáng tạo xanh và phát triển bền vững thông qua sáng kiến mang tính đột phá "Máy thay nhớt tự động dành cho xe máy".

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của AP Saigon Petro trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển các giải pháp thân thiện với môi trường.

Vietnam I4 Impact Awards 2026 – Tôn vinh những giá trị tạo nên tác động thực tiễn

Giải thưởng Vietnam I4 Impact Awards 2026 là giải thưởng uy tín cấp quốc gia với hơn 300 hồ sơ tham gia đến từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên cả nước. Các hồ sơ đã trải qua 2 vòng thẩm định và đánh giá nghiêm ngặt bởi hội đồng chuyên gia gồm các nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Giải thưởng được tổ chức bởi Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) phối hợp cùng Cục Chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, VIDTI là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ với trọng tâm là chính phủ số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo giấy chứng nhận số A2200 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục Chuyển đổi số quốc gia là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đồng thời là đầu mối tổng hợp, tham mưu, điều phối và thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia. Khái niệm I4 được mở rộng với bốn trụ cột gồm: Industry (Công nghiệp) – Innovation (Đổi mới) – Intelligence (Trí tuệ) – Impact (Tác động). Đây là cách tiếp cận mới nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn tạo ra giá trị thực chất cho cộng đồng và nền kinh tế.

AP Saigon Petro – Doanh nghiệp dầu nhờn tiên phong chuyển đổi số

AP Saigon Petro là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn với các thương hiệu uy tín gồm Saigon Petro, AP Oil, Sino, Singtec Oil…. Hằng năm, công ty sản xuất và phân phối hơn 10 triệu lít dầu mỡ nhờn phục vụ hệ thống phân phối trên 34 tỉnh thành Việt Nam, đồng thời xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Lào. Với mạng lưới phân phối rộng khắp và năng lực sản xuất hiện đại, AP Saigon Petro đang từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp Việt Nam năng động và sáng tạo trong ngành dầu nhờn.

Đằng sau những thành tựu nổi bật của AP Saigon Petro trong hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững là dấu ấn lãnh đạo đầy bản lĩnh và kiên định của ThS. Nguyễn Bảo Trung – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AP Saigon Petro. Với tầm nhìn dài hạn, ông luôn theo đuổi chiến lược kinh doanh xanh như một định hướng cốt lõi trong quá trình phát triển doanh nghiệp, xem đây không chỉ là trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường mà còn là nền tảng tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai. Bên cạnh việc tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, ông còn định hướng doanh nghiệp đổi mới toàn diện từ quy trình quản trị, sản xuất, bán hàng đến chăm sóc khách hàng. AP Saigon Petro hiện đang triển khai đồng bộ nhiều nền tảng quản trị hiện đại như ERP (SAP-B1), E-Office (Base), CRM, DMSone nhằm chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu suất điều hành và gia tăng khả năng kết nối giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Song song đó, Công ty cũng đang từng bước hoàn thiện Hệ thống điều hành số thông minh (IOC) tích hợp AI Agent và Chatbot hỗ trợ điều hành, quản lý dữ liệu và chăm sóc khách hàng theo hướng tự động hóa và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Ông Nguyễn Bảo Trung chia sẻ, chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là quá trình thay đổi tư duy vận hành và xây dựng văn hóa doanh nghiệp đổi mới liên tục. Chính vì vậy, bên cạnh việc đầu tư công nghệ, ông luôn chú trọng truyền cảm hứng và định hướng đội ngũ nhân sự cùng đồng hành với chiến lược phát triển xanh của doanh nghiệp. Tại AP Saigon Petro, mỗi cán bộ nhân viên đều được khuyến khích đổi mới tư duy, nâng cao năng lực số và lan tỏa tinh thần phát triển bền vững trong từng hoạt động hằng ngày.

Sự kiên định của người dẫn đầu còn được thể hiện qua việc thúc đẩy các sáng kiến gắn liền với trách nhiệm môi trường và kinh tế tuần hoàn. Tiêu biểu là dự án "Máy 3R – máy thay nhớt tự động dành cho xe máy", ông đã đưa ra một giải mang tính đột phá. Mô hình 3R nhấn mạnh vào ba yếu tố lốt lõi:

Reduce: Tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường nhờ giảm thiểu lượng dầu nhớt thải ra, với quy trình thay nhớt được kiểm soát chặt chẽ. Điều này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn giảm chi phí cho người tiêu dùng.

Reuse: Hạn chế lượng vỏ nhựa chai nhớt thải ra môi trường, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa.

Recycle: Dầu nhớt cũ sau khi thu gom sẽ được xử lý và tái chế, giúp tận dụng tối đa tài nguyên và giảm thiểu chất thải nguy hại

Đây không chỉ là một sản phẩm đổi mới sáng tạo mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển xanh mà ông và AP Saigon Petro đang kiên trì theo đuổi.

Tư duy quản trị hiện đại, tinh thần đổi mới không ngừng và sự kiên định với chiến lược kinh doanh xanh, ông Nguyễn Bảo Trung đang từng bước đưa AP Saigon Petro trở thành doanh nghiệp dầu nhờn tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững tại Việt Nam. Những bước đi chiến lược hôm nay không chỉ tạo nên giá trị cho doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển xanh và chuyển đổi số trong ngành công nghiệp dầu nhờn của Việt Nam trong tương lai.