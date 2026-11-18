Chiếc khăn giấy che đúng phần miệng của Chris Kempczinski. Trong tay còn lại của vị CEO McDonald’s là một chiếc burger đã cắn dở. Ngày 17/11, tài khoản @athyr1548640 chia sẻ đoạn video trên X với lời bình rằng ông đã nhả miếng ăn vào khăn. Ngay dưới bài đăng, một người xem lại cho rằng ông chỉ lau miệng và gỡ một mẩu hành. Hai người nhìn cùng một động tác nhưng đi đến hai kết luận khác nhau.

Khung hình từ video tài khoản @mallaazc đăng trên X ngày 23/4/2026. Chiếc khăn che khuất miệng của Chris Kempczinski. Ảnh: @mallaazc/X

Bài đăng tháng 11 đã thu hút hơn 190.000 lượt xem. Tuy nhiên, bấm vào tên tài khoản được ghi nguồn ngay dưới video sẽ thấy một bài đăng ngày 23/4 với cùng đoạn phim và gần như nguyên văn lời bình bằng tiếng Ả Rập. Riêng bản tháng 4 đã có hơn 6,4 triệu lượt xem. Như vậy, lời đồn đã lưu hành ít nhất từ tháng 4. Khung hình chiếc khăn che miệng không đủ để xác định ông Kempczinski đã nhả thức ăn, và cũng chưa có căn cứ cho chi tiết ông quay clip để đáp trả lời đồn như tài khoản đăng lại khẳng định.

Miếng burger khiến cả đối thủ cũng nhập cuộc

Câu chuyện có thể kiểm chứng bắt đầu hôm 4/2, khi Kempczinski đăng video giới thiệu Big Arch, mẫu burger mới của McDonald’s. Ông cầm bánh, gọi nó là một “sản phẩm”, rồi cắn một miếng nhỏ. Theo Axios, ban đầu video nhận được mức tương tác khá bình thường trên LinkedIn. Vài tuần sau, khi đoạn phim lan sang X và TikTok, cách ông chọn từ và kích thước miếng cắn bỗng được chú ý hơn cả chiếc bánh.

Burger King bắt nhịp bằng một đoạn phim khác. Theo People, Tom Curtis, người đứng đầu Burger King tại Mỹ và Canada, cầm chiếc Whopper rồi cắn một miếng lớn trước ống kính. Khi được hỏi cảm thấy thế nào, ông bật cười và nói chỉ còn thiếu một thứ: chiếc khăn giấy.

Đầu tháng 4, khi trò chuyện với The Wall Street Journal, Kempczinski mới tự giải thích vì sao mình cắn dè dặt. Mẹ từng dặn ông đừng nói khi miệng còn đầy thức ăn. Ông đùa rằng hôm quay quảng cáo, có lẽ mình nên phá lệ. Trong chính cuộc phỏng vấn đó, khi được hỏi có bí quyết gì để ăn trước máy quay cho tự nhiên, ông cười rồi cắn một miếng gà McNugget.

Lời giải thích của Kempczinski nói về miếng cắn nhỏ trong video giới thiệu Big Arch. Còn với chiếc khăn giấy đang khiến đoạn phim được chia sẻ trở lại, điều có thể xác nhận là thời điểm nó đã xuất hiện trên mạng. Chuyện gì xảy ra phía sau chiếc khăn vẫn chỉ là suy đoán của người xem.

Đồng An