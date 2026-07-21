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CEO PNJ lần đầu lên tiếng về vụ thoái vốn khỏi chuỗi kim cương Cashion

| | Thị trường chứng khoán

PNJ đã đầu tư gần 4 tỷ đồng vào Người Bạn Vàng, doanh nghiệp vận hành chuỗi kim cương Cashion vừa đóng cửa 2 ngày trước.

Trao đổi với báo giới tại buổi họp báo bất thường trưa ngày 21/7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ, cho biết sau sự cố vừa qua, PNJ đã rà soát toàn bộ hệ thống công ty con để tăng cường kiểm soát quy trình hoạt động, đồng thời xem xét lại tất cả các khoản đầu tư liên kết và đầu tư thiểu số.

CEO PNJ lần đầu lên tiếng về vụ thoái vốn khỏi chuỗi cầm đồ Người Bạn Vàng - Ảnh 1.

Một cửa hàng của PNJ tại TP.HCM (Ảnh: PNJ)

Liên quan đến khoản đầu tư tại Người Bạn Vàng, ông Công cho biết Hội đồng quản trị PNJ đã ban hành nghị quyết thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp này từ tháng 2/2026.

Theo lãnh đạo PNJ, nguyên nhân xuất phát từ việc Người Bạn Vàng phát triển thương hiệu Cashion chuyên trang sức kim cương, tạo ra xung đột lợi ích trực tiếp với hoạt động kinh doanh cốt lõi của PNJ.

Dù vậy, trên báo cáo tài chính gần nhất của PNJ vào quý I/2026 vẫn ghi nhận khoản đầu tư vào Người Bạn Vàng với giá trị gần 4 tỷ đồng.

Giải thích vấn đề này, ông Phan Quốc Công cho biết việc hoàn tất giao dịch bị kéo dài do còn vướng các thủ tục pháp lý, một số tồn đọng nội bộ cũng như các nghĩa vụ công nợ cần được xử lý và thu hồi trước khi thương vụ có thể chính thức khép lại.

Theo lãnh đạo PNJ, việc khoản đầu tư vẫn xuất hiện trên báo cáo tài chính không đồng nghĩa doanh nghiệp thay đổi quyết định thoái vốn, mà chỉ phản ánh quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý và kế toán của thương vụ.

Ông Công chưa xác nhận báo cáo tài chính của PNJ đã "xóa sạch" khoản đầu tư vào Người Bạn Vàng trong báo cáo quý II/2026 sắp công bố hay chưa.

Lời giải thích của Tổng giám đốc PNJ được đưa ra trong bối cảnh chuỗi cửa hàng kim cương Cashion, thuộc sở hữu của Người Bạn Vàng công bố đóng cửa hai ngày trước. Những lùm xùm xung quanh thị trường kim cương, sự rút lui của loạt cửa hàng đặt PNJ trong tình huống buộc phải lên tiếng khi Người Bạn Vàng từng là một khoản đầu tư của công ty này, dù giá trị nhỏ.

Theo Thế Trần

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
PNJ, CEO PNJ

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