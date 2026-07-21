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CEO PNJ thừa nhận áp lực thanh khoản từ khi xảy ra biến cố kim cương

| | Thị trường chứng khoán

"Ban đầu chúng tôi nghĩ đây là vụ việc đơn lẻ. Nhưng đến giờ, phải thừa nhận đây là vấn đề của cả ngành", Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công nói tại họp báo đột xuất trưa 21/7.

CEO PNJ thừa nhận áp lực thanh khoản từ khi xảy ra biến cố kim cương- Ảnh 1.

Gần ba tuần sau khi vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương liên quan đến cựu giám đốc P-Lab, công ty giám định do PNJ sở hữu 100% vốn được công bố, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức họp báo đột xuất để cập nhật tình hình. Đây là lần đầu tiên ông Phan Quốc Công tổ chức họp báo kể từ khi nhậm chức Tổng Giám đốc.

Khác với thông điệp trấn an ở giai đoạn đầu khủng hoảng, lần này người đứng đầu PNJ thẳng thắn hơn về mức độ ảnh hưởng. Theo ông Công, khi sự việc mới bùng phát, ban lãnh đạo đánh giá đây là sai phạm cá nhân, mang tính đơn lẻ. Nhưng diễn biến thị trường những tuần qua cho thấy niềm tin vào kim cương đã bị tổn thương trên phạm vi toàn ngành, không riêng PNJ. "Cần thời gian để hiểu đúng vấn đề", ông nói.

Áp lực thanh khoản là có thật

Điểm đáng chú ý nhất tại họp báo là việc CEO PNJ lần đầu thừa nhận công ty đang chịu áp lực thanh khoản. Nguyên nhân, theo ông Công, không nằm ở việc thiếu nguồn lực, công ty đã chuẩn bị vài nghìn tỷ đồng cho chương trình mua lại sản phẩm kim cương từ khách hàng và quá trình này "đang diễn ra suôn sẻ". Vấn đề nằm ở vòng quay vốn: Lượng hàng mua lại cần thời gian xử lý trước khi có thể đưa trở lại kinh doanh, khiến dòng tiền không xoay vòng kịp như điều kiện bình thường.

Con số được công bố tại họp báo cho thấy rõ mức độ lệch pha của dòng tiền: từ khi biến cố xảy ra, tổng doanh số bán ra của PNJ chỉ bằng 1/5 doanh số mua vào.﻿

Ông Công gọi đây là giai đoạn "điều chỉnh ngắn hạn" và khẳng định nền tảng của doanh nghiệp không bị lung lay: "Chúng tôi vẫn còn con người, vẫn còn hệ thống". Các ngành hàng ngoài kim cương, vốn chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu trang sức của PNJ vẫn tăng trưởng bình thường.

Chia đợt chi trả với khách yêu cầu tiền mặt

Để giảm áp lực lên dòng tiền, PNJ cho biết đang cân đối chặt chẽ dòng tiền vào - ra nhằm không ảnh hưởng đến hoạt động chung, đồng thời điều hướng nhu cầu của khách hàng theo hướng "tối đa hóa lợi ích" cho họ. Cụ thể, công ty khuyến khích khách đổi sản phẩm kim cương sang các dòng sản phẩm khác (ngang giá, hoặc trên giá) trong hệ thống, kèm chính sách khuyến mại.

Với nhóm khách hàng yêu cầu hoàn tiền mặt, PNJ sẽ chia việc chi trả thành nhiều đợt thay vì thanh toán một lần. Tuy nhiên, ông Công thừa nhận công ty chưa chốt được khung thời gian cụ thể cho các đợt hoãn thanh toán.

Vụ việc P-Lab bùng phát từ ngày 3/7 đã thổi bay hơn 4.000 tỷ đồng vốn hóa của PNJ chỉ sau vài phiên giao dịch, dù ban lãnh đạo nhiều lần khẳng định kim cương buôn lậu không lọt vào hệ thống bán lẻ của công ty.

Việc CEO mới chọn họp báo đột xuất để thừa nhận áp lực thanh khoản, thay vì tiếp tục thông điệp "mọi thứ trong tầm kiểm soát" cho thấy PNJ đang chuyển sang chiến lược minh bạch hóa khủng hoảng, đặt cược rằng sự thẳng thắn sẽ giữ được niềm tin tốt hơn sự trấn an.

Theo Minh Khang

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
PNJ, kim cương

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