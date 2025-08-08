CEO SSI Digital: Tài sản số là chìa khóa để Việt Nam bứt phá trong sân chơi tài chính toàn cầu

Ông Mai Huy Tuần – Tổng Giám đốc SSI Digital (SSID) đã có những chia sẻ thẳng thắn về cơ hội hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo ông, thay vì cạnh tranh bằng mô hình tài chính truyền thống, Việt Nam cần tận dụng blockchain và tài sản số như một lợi thế chiến lược.

Với nền tảng hạ tầng đã chuẩn bị sẵn, SSID đặt mục tiêu không chỉ xây dựng một sàn giao dịch tài sản số đúng chuẩn, mà còn góp phần đưa Việt Nam bước vào sân chơi toàn cầu – nơi tài chính, công nghệ và cộng đồng cùng hội tụ.

Trong thời gian qua, câu chuyện xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng kinh doanh và giới đầu tư quốc tế. Là người theo sát dự án này, anh nhìn nhận gì về cơ hội hiện tại?

Ông Mai Huy Tuần: Một trung tâm tài chính sẽ phải có nhiều cái mang tính tự do hơn, các luồng lạch tài chính cũng phải thông thoáng hơn rất nhiều lần so với các khuôn khổ truyền thống. Nếu tất cả đều bị bó buộc trong những khung cũ thì sao còn gọi là trung tâm tài chính quốc tế.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1646/QĐ-TTg ngày 1/8/2025 thành lập Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, cùng với đó là việc Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo, cho thấy quyết tâm rất lớn từ phía Chính phủ. Với việc đang xây dựng khung pháp lý cho tài sản số và sàn giao dịch tài sản số, Việt Nam đang có những bước đi khá sớm, nằm trong nhóm các quốc gia tiên phong trên thế giới, chứ không phải là người đến sau. Doanh nghiệp như chúng tôi cũng cảm thấy rất tự tin để tham gia vào hành trình đổi mới, cùng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng bước vào một kỷ nguyên mới.

Theo ông, Việt Nam cần tìm kiếm lợi thế cạnh tranh nào để không bị “chìm” giữa các trung tâm tài chính đã thành hình như Singapore, Hồng Kông hay Dubai?

Ông Mai Huy Tuần: Bây giờ mình cạnh tranh tài chính truyền thống với thế giới thì chẳng khác gì “trứng chọi đá”. Nhưng nếu biết tận dụng blockchain, điều mà Việt Nam đang khá mạnh thì đó mới chính là chìa khóa, tạo ra bàn đạp để tạo ra bước đột phá.

Doanh nghiệp nào hay trung tâm nào cũng phải có một "đòn bẩy". Singapore ngày xưa là nơi trung chuyển hàng hóa, nơi dân buôn tụ về. Hồng Kông hay Thượng Hải cũng vậy. Việt Nam muốn làm trung tâm tài chính thì phải có một điểm nhấn và blockchain theo tôi chính là mấu chốt. Nếu mình dám chọn hướng đi mới, khác biệt thì hoàn toàn có thể bật lên.

Bây giờ thế giới tài chính không còn giới hạn vật lý nữa rồi, crypto, blockchain hay tài sản số là phi biên giới. Điều cốt lõi là cộng đồng, là dòng tiền, là con người biết vận hành trong một sân chơi toàn cầu. Nếu Việt Nam biết quy tụ được cộng đồng đó, tạo ra một hệ sinh thái để họ phát triển các ý tưởng về tài chính truyền thống lẫn tài chính mới, thì chúng ta sẽ có một trung tâm tài chính đúng nghĩa.

Khái niệm trung tâm tài chính ngày nay không chỉ dừng lại ở một không gian vật lý. Dưới góc nhìn so sánh với các trung tâm tài chính lớn trong khu vực, theo anh, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng điều gì để Việt Nam có thể cạnh tranh đủ hấp dẫn, khiến họ cân nhắc chuyển hướng đầu tư?

Ông Mai Huy Tuần: Đầu tiên là chính sách mở, đây là chiếc chìa khóa đầu tiên. Sau đó khi mở cửa sẽ tới yếu tố con người, cụ thể là những người hiểu vận hành tài chính toàn cầu, có niềm tin để về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Khi có nền tảng pháp lý, có nguồn lực thì mới điều hành được dòng tiền, thu hút được cả tài chính truyền thống lẫn tài chính mới.

Trung tâm tài chính không phải là một tòa nhà to, cũng không phải là bao nhiêu hecta đất. Nó nằm ở hành lang pháp lý, tư duy của người lãnh đạo và quan trọng nhất là ở khả năng tạo ra môi trường để những ý tưởng mới được thử nghiệm. Một trung tâm tài chính không chỉ là nơi tập trung các định chế tài chính mà còn cần có không gian thử nghiệm là các sandbox. Bất kỳ ai có ý tưởng về ﻿một mô hình tài chính mới, một cách thức tạo ra công việc, ngành nghề hay phương thức kiếm tiền mới đều có thể được thử nghiệm, được hỗ trợ và hiện thực hóa trong chính trung tâm tài chính đó.

Sau khi Chính phủ công bố chủ trương xây dựng sàn giao dịch tài sản số, ông cùng các công sự trong SSID đã có những bước chuẩn bị gì về hạ tầng pháp lý và kỹ thuật?

Ông Mai Huy Tuần: Theo dự thảo nghị quyết, vốn điều lệ tối thiểu cho doanh nghiệp vận hành sàn tài sản số là 10.000 tỷ đồng và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho chuyện đó.

Về công nghệ, con người, kết nối quốc tế, những thứ như platform, đội ngũ vận hành, bảo mật cũng đều đã sẵn sàng. Các đối tác quốc tế cũng đã chờ đợi, làm việc, thảo luận suốt thời gian qua. Họ chỉ đợi Việt Nam bật đèn xanh là có thể triển khai ngay lập tức. Những chuỗi sự kiện như GM Việt Nam thực chất là những bước đệm rất quan trọng, góp phần cho thế giới thấy rằng Việt Nam đang dần mở cửa với các xu hướng mới, cho phép thử nghiệm những điều mới mẻ, điều mà trước đây chưa từng có.

Trong vai trò là đơn vị có thể được chọn vận hành sàn, anh đánh giá tài sản số nào sẽ là ưu tiên niêm yết đầu tiên?

Ông Mai Huy Tuần: Dưới góc độ cá nhân, tôi cho rằng sẽ có một số tiêu chí chính để xác định. Thứ nhất là dự án đó có mang lại dòng tiền không, thứ hai là cộng đồng của họ có đủ lớn hay không. Điểm thứ ba là tính thực tiễn, tài sản đó có được sử dụng rộng rãi hay không và cuối cùng là vốn hóa, thanh khoản, tức là những token đã nổi tiếng trên thế giới, có giá trị thật sự.

Trong giai đoạn đầu, nếu được chấp thuận triển khai, tôi nghĩ sẽ ưu tiên niêm yết những tài sản số, crypto đã có tên tuổi trên thị trường quốc tế, có vốn hóa lớn, thanh khoản cao, cộng đồng người dùng đông đảo và đặc biệt là có tính ứng dụng thực tiễn rõ ràng.

Gần đây, xu hướng “token hóa tài sản thực” được bàn luận rất sôi nổi. Quan điểm của anh về chủ đề này như thế nào? Điều này có khác gì với các mô hình “chia nhỏ bất động sản” trước đây từng tồn tại ở Việt Nam?

Ông Mai Huy Tuần: Token hóa tài sản thực hay ví dụ cụ thể là bất động sản có thể sẽ là một mảng rất hấp dẫn. Nhưng thời gian đầu khả năng các token này sẽ chỉ được bán cho nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam chưa được phép tham gia giai đoạn đầu.

Đặc biệt, tất cả token phát hành ra đều phải gắn với tài sản thực như bất động sản, vàng, bạc, tranh nghệ thuật. Tức là phát hành phải có cơ sở, có hậu thuẫn bằng tài sản cụ thể.

Việc này cũng khác hẳn mô hình “chia nhỏ bất động sản”. Ngày xưa các công ty chia nhỏ bất động sản để bán, nhưng vẫn giữ tư duy tài chính truyền thống. Bây giờ token hóa thì câu chuyện là cộng đồng, là công nghệ blockchain, là phi tập trung. Thực tế thế giới crypto quan trọng nhất là cộng đồng. Việc bán được cho nhà đầu tư cũng là một thách thức, vì khi đó mình phải làm marketing quốc tế, phải kéo được cộng đồng toàn cầu vào. Sự kiện kiểu như GM Vietnam chính là điểm kết nối cực kỳ quan trọng trong hành trình đó.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng thị trường crypto có đặc thù “mì ăn liền”, thường khá nhanh, nhiều rủi ro. Điều này ảnh hưởng thế nào đến chất lượng sản phẩm niêm yết?

Ông Mai Huy Tuần: Không riêng gì crypto hay tài sản số, tài chính truyền thống cũng luôn có mặt sáng và mặt tối. Có chăng là đặc thù của những tài sản mã hóa là các xu hướng đến rất nhanh và đấy chính là thị hiếu thị trường. Ví dụ lý do tôi cài TikTok là vì tôi muốn biết những người trẻ hơn mình 10 tuổi đang làm gì. Gần đây, tôi cũng tải Locket – một ứng dụng phổ biến trong nhóm tuổi 2010–2015 – để quan sát xem các bạn Gen Alpha đang tương tác và tiêu thụ nội dung ra sao.

Với tôi, đây là cách để cập nhật thị hiếu, hiểu xu hướng, điều bắt buộc đối với bất kỳ ai làm chiến lược. Chúng ta không thể phát triển một sản phẩm hướng đến tương lai nếu tư duy vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ. Nếu không hiểu các thế hệ suy nghĩ ra sao thì chúng ta rất dễ đánh mất năng lực kết nối thị trường.

Nhiều người vẫn quan niệm một thế hệ kéo dài 30–40 năm, nhưng tôi tin rằng điều đó không còn đúng trong một thế giới thay đổi với tốc độ chóng mặt như hiện nay. Mỗi 5–10 năm giờ đây đã có thể hình thành một thế hệ với hành vi, nhu cầu, thẩm mỹ và góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Thị trường tài sản số đang phản ánh rất rõ điều đó - một thế giới trẻ, chuyển động liên tục, nơi mà một mẫu điện thoại, kiểu tóc, tông màu hay thậm chí một chiếc đồng hồ cũng có thể trở thành trào lưu chỉ trong vài ngày. Nếu chúng ta không bắt kịp, không lắng nghe, không thích nghi, thì chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau. Cố giữ tư duy cũ trong một thị trường mới là cách nhanh nhất để tự mình tụt hậu.

Với tốc độ quá nhanh của crypto, liệu hệ thống pháp lý có bị “chạy theo” doanh nghiệp?

Ông Mai Huy Tuần: Đó là lý do vì sao chúng ta cần một trung tâm tài chính quốc tế, nơi có những “đội phản ứng nhanh” để thử nghiệm cái mới. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần tiếp tục đổi mới để bắt kịp thời đại. Tôi tin rằng Chính phủ đang đi đúng hướng, rất nhanh, rất kịp thời. Doanh nghiệp chúng tôi nhìn vào đó mà có niềm tin, sẵn sàng dấn thân vào kỷ nguyên mới.

Một số ý kiến băn khoăn về quy định phải “chuyển tài sản về Việt Nam” trong 6 tháng – có phải là ép buộc quá không? Có rủi ro nào về việc chênh lệch giá giữa các sàn trong và ngoài nước?

Ông Mai Huy Tuần: Mọi người thường hiểu sai chỗ này. Không ai bắt bạn phải chuyển tài sản mã hóa về trong nước ngay lập tức. Nhưng nếu bạn có phát sinh giao dịch mua, bán hay chuyển đổi thì trong thời gian tới sẽ bắt buộc phải diễn ra trên nền tảng được cấp phép.

Crypto không phải là cái điện thoại cầm tay mang về cất đi được mà nó là on-chain. Nhưng nếu bạn vẫn để yên, không giao dịch thì chẳng ai ép bạn làm gì cả.

Về chênh lệch giá, điều này phải do thị trường quyết định. Cá nhân tôi thì cho rằng khi dự thảo đã cho phép các bên thứ ba tham gia tạo thanh khoản thì việc có khoảng cách giữa giá trị giao dịch quốc tế và trong nước sẽ vô cùng bé.

Làm sàn crypto nghĩa là hoạt động 24/7, không giống các sàn chứng khoán truyền thống. SSID đã chuẩn bị gì cho mô hình vận hành kiểu này?

Ông Mai Huy Tuần: Tất nhiên làm crypto thì phải 24/7 rồi, vì sự cố có thể đến bất cứ lúc nào. Thực tế xưa nay, nhân viên công ty chứng khoán có thể đến 16h chiều là nghỉ nhưng đội kỹ thuật vẫn làm đến đêm là bình thường. Nhưng nếu giao dịch tài sản số thì còn cường độ làm việc sẽ còn căng hơn, tốc độ xử lý phải liên tục, văn phòng phải luôn sáng đèn.

Nhưng không chỉ văn phòng, cả đội marketing, đội làm cộng đồng cũng “sáng cả người” luôn. Vì khách hàng của tài sản số không đến từ 8h sáng đến 4h chiều mà có thể đến từ 8h tối đến 3h sáng. GM Vietnam lần này là ví dụ điển hình. Ngoài hai ngày chính, còn có hơn 150 side event diễn ra. Tất cả các nhà hàng, quán bar ở Hà Nội gần như kín chỗ. Tài sản số không phải là chỉ đến văn phòng, ký hợp đồng rồi về mà là hệ sinh thái. Nó là một cộng đồng kết nối giữa người với người, đôi khi chỉ là một cuộc trò chuyện ở quán bia vỉa hè cũng có thể ra một dự án triệu đô.

Vậy theo anh, điều gì là quan trọng nhất khi xây dựng một sàn tài sản số?

Ông Mai Huy Tuần: Rất nhiều người hỏi mình rằng công nghệ bảo mật có phải khâu tốn kém nhất không? Thực ra, bảo mật rất quan trọng nhưng không phải khó nhất. Khó nhất là làm cộng đồng.

Platform thì nhiều người làm được, bảo mật thì có thể tự xây dựng hoặc thuê mua. Nhưng để kéo được cộng đồng tụ tập về, để dẫn dắt được các xu hướng, để những tên tuổi lớn trong ngành chọn mình làm nơi phát triển dự án mới là khó nhất. Và đó cũng là cái mà SSID đang tập trung làm cho thật tốt.

SSID có dự định tạo ra đồng tiền số (coin) của riêng công ty không nếu sau này sàn giao dịch tài sản mã hoá được cấp phép?

Ông Mai Huy Tuần: Tạo tiền số thì dễ lắm. Có một sự thật là cộng đồng crypto quốc tế rất nể những startup Việt Nam vì tốc độ phát hành coin rất nhanh, viết code cực kỳ nhạy bén. Công nghệ để tạo ra 1 token rất đơn giản. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ tạo được hay không mà là hệ sinh thái vận hành ra sao, cộng đồng ủng hộ như thế nào. Nếu không có cộng đồng, coin chỉ là một đoạn mã.

Trong thị trường hiện nay, có vẻ như khoảng cách giữa Bitcoin và altcoin ngày càng lớn. Người ta kỳ vọng có “mùa altcoin” nhưng thực tế lại không đến. Quan điểm của anh thế nào?

Ông Mai Huy Tuần: Mình nghĩ đơn giản thôi, nếu tài sản số mà không có sản phẩm mới ra đời liên tục thì không còn là tài sản số nữa. Một ngày có thể có hàng trăm, hàng nghìn dự án mới ra đời, và cũng có từng đó dự án biến mất. Đấy là bản chất của tài sản số. Các đồng lớn như BTC, ETH, SOL… thì vẫn có thanh khoản tốt, cộng đồng đông nên tồn tại.

Nhưng cái mới luôn đáng sợ, vì nó ra sau và mạnh mẽ hơn cái trước. Giống như bây giờ hỏi giới trẻ GenZ về Yahoo có lẽ sẽ nhiều người không biết. Nhưng nếu không có cái mới thì làm gì có TikTok để xem, không có Locket để chơi. Chúng ta không nên sợ cái mới mà chúng ta chỉ cần giữ quán tính phát triển đúng hướng là được.

Thị trường phát triển nhanh như vậy, làm sao để người dùng không bị “đu đỉnh”, không đầu tư mù quáng?

Ông Mai Huy Tuần: Một trong những lý do khiến tôi quyết định làm về tài sản số là vì trong quá khứ tôi chứng kiến quá nhiều bạn bè mất tiền trong các dự án scam về tài sản số như Pincoin hay các thương vụ ICO ngày xưa. Mình nghĩ mãi: “Tại sao lại không có một chỗ để n gười đầu tư hỏi han ? Tại sao thị trường mãi không chính thống như vậy?”

Tất nhiên, có hành lang pháp lý thì không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn các vụ lừa đảo, nhưng ít nhất, khi có nơi đáng tin cậy để hỏi, tỷ lệ bị lừa đảo sẽ giảm đi. Trong tương lai, nếu SSID được cấp phép làm sàn giao dịch tài sản mã hoá, sẽ có thêm những chương trình truyền hình phổ cập kiến thức đầu tư, thì mọi người sẽ biết cách đặt câu hỏi đúng và tìm nơi đúng để được tư vấn.

Nhìn về dài hạn, mục tiêu cuối cùng của SSID là gì khi bước vào thị trường tài sản số?

Ông Mai Huy Tuần: Như tôi nói rồi, dĩ nhiên mục tiêu đầu tiên mà một doanh nghiệp làm việc là có lợi nhuận, tạo dòng tiền. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì không phải là sứ mệnh.

Sứ mệnh của mình là giúp cộng đồng đầu tư an toàn hơn, minh bạch hơn. Làm được điều đó thì không chỉ doanh nghiệp sống được, mà nền kinh tế cũng có thêm một mảnh ghép mới. Giống như Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng từng nói, làm doanh nghiệp là để tạo việc làm, đóng góp ngân sách, nâng vị thế quốc gia.