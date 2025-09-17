Cha đẻ hit quốc dân 6,5 tỷ view tiết lộ sự thật về ca khúc vận vào đời của cố nghệ sĩ Mai Phương

Năm 2025 là mốc son rực rỡ trong sự nghiệp làm nhạc của Nguyễn Văn Chung. Hơn 2 thập kỷ đứng đằng sau thành công của nhiều thế hệ nghệ sĩ, nay tên tuổi anh bay xa, trở thành gương mặt quen thuộc đối với khán giả đại chúng. Nhờ cơn sốt Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, Nguyễn Văn Chung sở hữu hit quốc dân có 6,5 tỷ view - một con số quá khủng mà không ít nghệ sĩ mong muốn đạt được.

Năm 2025 là mốc son rực rỡ trong sự nghiệp làm nhạc của Nguyễn Văn Chung

Không chỉ sản phẩm âm nhạc, Nguyễn Văn Chung còn được biết là một người hài hước và duyên dáng, rất chăm hoạt động, tương tác trên MXH. Mới đây, anh chàng đăng tải một đoạn audio bản hit Tiếng Dương Cầm Trong Đêm, đưa netizen trở về quãng ngày tuổi thơ và thanh xuân. Đáng chú ý, khi được hỏi liệu cố nghệ sĩ Mai Phương là người hát ca khúc này đầu tiên, Nguyễn Văn Chung đã xác nhận đó là sự thật.

Có thể nói, thông tin này đã thay đổi cả một miền ký ức của nhiều thế hệ nghe nhạc. Bởi lẽ, ai ai cũng ngỡ rằng phiên bản do Nhật Tinh Anh thể hiện vào năm 2007 là bản gốc. Về Mai Phương, cố nghệ sĩ tung MV cho ca khúc này vào năm 2010, và phải đến khi cô cất giọng, Tiếng Dương Cầm Trong Đêm mới thật sự ghi dấu trong lòng khán giả và trở thành một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô. Hóa ra, bấy lâu nay, người đầu tiên cất tiếng hát trên giai điệu bồi hồi này lại chính là nữ diễn viên một thời của showbiz Việt.

Tiếng Dương Cầm Trong Đêm - Nhật Tinh Anh

MV được dàn dựng đơn giản, không có nhiều nội dung - chuẩn phong cách làm MV Vpop những năm 2000 - đầu 2010. Mai Phương chỉ đơn giản là ngồi đánh đàn piano giữa một cánh đồng, xen kẽ trong đó là những đoạn hồi tưởng về người yêu do Huỳnh Đông thủ vai. Với giai điệu nhẹ nhàng, man mác buồn, bài hát khắc họa nỗi nhớ nhung, cô đơn trong tình yêu khi người thương đã rời xa, để lại chỉ còn những ký ức lặng lẽ. Hình ảnh “tiếng dương cầm” vang lên trong đêm trở thành ẩn dụ giàu cảm xúc cho nỗi niềm day dứt, vừa như lời vỗ về, vừa như tiếng lòng thổn thức giữa bóng tối.

Tiếng Dương Cầm Trong Đêm - Mai Phương

Vốn được khán giả yêu mến nhờ nét diễn duyên dáng và phong cách sống mộc mạc, giản dị, Mai Phương mang đến một cảm giác khác biệt so với Nhật Tinh Anh: giọng hát trong trẻo, truyền cảm và chan chứa cảm xúc, dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Điều đặc biệt ở đây là Mai Phương không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp.

Người hâm mộ nhận ra, câu từ ca khúc có phần gợi nhớ đến phận đời của Mai Phương: từng có mối tình dang dở, khó quên với diễn viên Phùng Ngọc Huy. Năm 2010, Phùng Ngọc Huy và Mai Phương quen nhau - cùng thời điểm Mai Phương ra mắt MV Tiếng Dương Cầm Trong Đêm. Năm 2013, Mai Phương mang thai Lavie nhưng Phùng Ngọc Huy chưa sẵn sàng làm cha. Trong thời gian yêu nhau và có con, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy nhiều lần chia tay sau đó tái hợp và khi Lavie 1 tuổi, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi. Mai Phương một mình nuôi con còn Phùng Ngọc Huy sang Mỹ tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống.

Mai Phương mang thai Lavie nhưng Phùng Ngọc Huy chưa sẵn sàng làm cha

Đến khi trút hơi thở cuối cùng sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, Mai Phương cũng không thể gặp lại Phùng Ngọc Huy lần cuối. Tiếng Dương Cầm Trong Đêm được tin là đã vận vào cuộc đời của Mai Phương, giọng hát và giai điệu da diết như báo trước cho kiếp đoản mệnh.

Dẫu Mai Phương đã rời xa thế gian, tiếng hát của cô trong Tiếng Dương Cầm Trong Đêm vẫn ở lại, như một di sản tinh thần nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Đó không chỉ là một bản nhạc ballad đơn thuần, mà còn là minh chứng cho một giai đoạn đẹp trong đời người nghệ sĩ, khi Mai Phương chọn âm nhạc như cách để giãi bày và lưu lại những gì chân thành nhất của mình. Có lẽ, đó mới chính là sức mạnh khiến bài hát này chạm đến nhiều thế hệ khán giả và vẫn còn vang vọng cho đến hôm nay.