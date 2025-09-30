Chân dung Bảo Tín Mạnh Hải vừa góp 1.000 tỷ vào công ty kinh doanh tài sản mã hóa: Mới bổ nhiệm nữ Tổng giám đốc từng làm CEO Miniso Việt Nam, Phó tổng giám đốc Vincommerce

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 10%.

Cơ cấu cổ đông công ty tài sản mã hóa Vimexchange còn một số tổ chức khác như CTCP Đầu tư và phát triển Hòa Bình, CTCP Biển Tiên Sa, CTCP Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam, CTCP Dược Phẩm Vimedimex 2, CTCP Quản Lý Quỹ Quốc Tế.

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải thành lập ngày 14/8/2023, người đại diện pháp luật hiện tại bao gồm Chủ tịch HĐQT Vũ Hùng Sơn và Tổng giám đốc Dương Thị Thanh Tâm. Trong đó, bà Dương Thị Thanh Tâm mới trở thành Tổng giám đốc công ty từ ngày 9/9/2025.

Được biết, bà Dương Thị Thanh Tâm là người đã đưa Miniso về Việt Nam hồi tháng 9/2016. Bà Tâm từng giữ cương vị cổ đông sáng lập và Tổng giám đốc điều hành Miniso Việt Nam nhưng sau đó bà đã rút vốn và chính thức rời khỏi Miniso Việt Nam từ tháng 6/2018. Sau khi rời khỏi Miniso Việt Nam, bà Tâm gia nhập Vingroup và từng là Trợ lý cấp cao về kinh doanh của CTTĐ Vingroup, sau đó, có một thời gian bà giữ vai trò Phó tổng giám đốc Vincommerce.﻿

﻿Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, trong đó, CTCP Bảo Tín Mạnh Hải góp 65%, ông Vũ Hùng Sơn góp 15% và bà Nguyễn Thị Thanh Vân góp 20%.

Được biết, ông Vũ Hùng Sơn là con trai của ông Vũ Mạnh Hải, nhà sáng lập Bảo Tín Mạnh Hải còn bà Nguyễn Thị Thanh Vân là vợ ông Hải, đồng sáng lập thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải.﻿

Tháng 11/2023, công ty tăng vốn lên 45 tỷ, đến tháng 12/2024, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.﻿

CTCP Bảo Tín Mạnh Hải là doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng hợp pháp, quy mô lớn tại Miền Bắc. Bảo Tín Mạnh Hải hiện có 9 cơ sở tại Hà Nội và 2 chi nhánh tại Hải Phòng và Bắc Ninh.



Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu có mối quan hệ gia đình. Đây là hai thương hiệu vàng bạc riêng biệt nhưng đều do anh em trong cùng một gia tộc họ Vũ sáng lập và điều hành.

Thương hiệu "Bảo Tín" ban đầu được gây dựng bởi bà Lương Thị Điểm ở Thường Tín, Hà Nội. Các con của bà sau đó đều theo nghiệp kinh doanh vàng và tạo dựng thương hiệu riêng của mình bằng cách ghép tên "Bảo Tín" với tên cá nhân như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Hồng Quân, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hoàng Long.

Trong đó, tên tuổi nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất là Bảo Tín Minh Châu. Đây là thương hiệu của người con trai lớn - Vũ Minh Châu.