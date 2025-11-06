Chân dung tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh
Ngày 5/11/2025, Ban Chấp hành Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, ông Thanh từng trải qua nhiều vị trí quan trọng ở Trung ương và địa phương.
Tiền Phong
Theo Tiền Phong Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://tienphong.vn/chan-dung-tan-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-tran-sy-thanh-post1793776.tpo
Từ Khóa: