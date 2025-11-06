Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chân dung tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

06-11-2025 - 13:48 PM | Xã hội

Ngày 5/11/2025, Ban Chấp hành Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, ông Thanh từng trải qua nhiều vị trí quan trọng ở Trung ương và địa phương.

Theo Nội dung: Trường Phong | Thiết kế: Linh Anh

