Chẳng cần đào mai tiền triệu, chị em rủ nhau cắm thứ "nhà quê" này: Đẹp sang chảnh, bày ban Thần Tài hút lộc, để 3 năm vẫn như mới!

Mỗi độ Tết đến xuân về hay những dịp rằm tháng Giêng, câu chuyện "cắm hoa gì cho độc, lạ, đẹp" luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của hội chị em. Nếu như mọi năm, dân tình đổ xô đi mua tuyết mai, thược dược hay những cành đào rừng đắt đỏ, thì năm nay, xu hướng lại quay về với sự mộc mạc, chân chất của đồng quê.

Một trào lưu đang âm thầm len lỏi nhưng lại gây bão trên mạng xã hội chính là: Cắm hoa ngô. Từ những bắp ngô tẻ già tưởng chừng chỉ để làm lương thực, qua bàn tay khéo léo, chúng bỗng hóa thành những "bông hoa vàng" rực rỡ, trưng từ bàn trà phòng khách đến ban thờ Thần Tài, mang theo ước vọng về một năm mới "chắc ăn, bền mặc" và sung túc đủ đầy.

Vẻ đẹp ngỡ ngàng từ thức quà quê kiểng: Khi "nông sản" hóa "nghệ thuật"

Có lẽ chưa bao giờ, vẻ đẹp của sự thô mộc lại lên ngôi mạnh mẽ như năm nay. Giữa vô vàn những loài hoa rực rỡ sắc màu, những bình hoa ngô vàng óng ả xuất hiện như một nét chấm phá đầy thú vị, kéo người ta về với những ký ức tuổi thơ, về với mùi rơm rạ và nắng gió đồng quê. Chẳng cần cầu kỳ, chỉ cần vài bắp ngô tẻ còn nguyên vỏ (bẹ), qua vài thao tác tách vỏ, uốn nắn, một bình hoa độc bản đã ra đời.

Cái hay của thú chơi này nằm ở sự sáng tạo không giới hạn. Những bắp ngô được chọn thường là loại ngô tẻ già, hạt đều tăm tắp, vàng ruộm như được dát một lớp mật ong. Điểm nhấn chính là phần bẹ ngô – lớp áo tưởng chừng bỏ đi ấy lại chính là những "cánh hoa" mềm mại nhất. Chị em khéo tay nhẹ nhàng tách từng lớp bẹ, uốn cong rủ xuống như những cánh hoa ly, hoa lan, hay xé nhỏ tơi ra thành từng dải tua rua bồng bềnh ôm lấy phần lõi hạt vàng ươm bên trong. Khi cắm vào bình gốm mộc, gốm sành nâu trầm, sự tương phản giữa màu vàng của hạt ngô, màu trắng ngà của bẹ và màu nâu của gốm tạo nên một tổng thể vừa ấm áp, vừa sang trọng một cách lạ lùng, rất hợp với không khí sum vầy của những ngày đầu năm.

Từ thú vui "bắt trend" đến ý nghĩa phong thủy sâu sắc

Ban đầu, nhiều người tìm đến hoa ngô chỉ vì tò mò, vì thấy "hay hay" trên Tiktok hay Facebook. Nhưng càng cắm, người ta càng nhận ra vẻ đẹp ẩn sâu trong đó. Không chỉ để trang trí bàn trà, nhiều gia đình còn trân trọng đặt những bình hoa ngô lên ban thờ Thần Tài hay ban thờ Gia tiên. Trong quan niệm dân gian, ngô là loại ngũ cốc tượng trưng cho sự no đủ, sinh sôi nảy nở.

Những bắp ngô hạt đều chằn chặn, chắc mẩy gợi lên sự "chắc ăn", vững chãi trong kinh tế. Màu vàng của ngô lại tương đồng với màu của kim tiền, tài lộc. Vì thế, cắm một bình ngô trong nhà không chỉ là làm đẹp, mà còn là gửi gắm ước mong về một năm mới mùa màng bội thu, công việc hanh thông, "tiền vào như nước, lộc vào như ngô".

Bí mật của sự "trường tồn": Chơi vài ngày hay bền bỉ 3 năm?

Một trong những lý do khiến trào lưu này bùng nổ chính là tính kinh tế và độ bền đáng kinh ngạc của nó. Tuy nhiên, cũng có một vài lưu ý nhỏ mà những "tân binh" trong làng cắm hoa ngô cần biết. Khi mới tách bẹ tạo hình, phần bẹ ngô còn độ ẩm sẽ giữ được dáng vẻ tươi tắn, mềm mại nhất trong khoảng 1-2 ngày đầu. Sau đó, dưới tác động của không khí, lớp bẹ này sẽ khô dần đi.

Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, hoa ngô là vẻ đẹp của sự khô héo một cách nghệ thuật. Khác với hoa tươi khi tàn sẽ rũ rượi và mất màu, hoa ngô khi khô đi lại mang một vẻ đẹp vintage, cổ điển rất riêng. Nhiều chị em chia sẻ kinh nghiệm rằng, nếu muốn chơi lâu dài, sau khi tạo hình xong, có thể phơi bắp ngô ở nơi khô thoáng hoặc sấy nhẹ. Khi đó, bắp ngô sẽ trở thành hoa khô vĩnh cửu.

Có những bình hoa ngô được các chị em gìn giữ, trưng bày từ năm này qua năm khác, thậm chí lên tới 3 năm mà vẫn giữ nguyên được phom dáng và màu sắc vàng ươm, không hề bị mối mọt hay ẩm mốc nếu biết cách bảo quản. Đây chính là điểm cộng tuyệt đối cho những ai lười thay hoa nhưng vẫn muốn nhà cửa lúc nào cũng có điểm nhấn.

Giữa cuộc sống hiện đại xô bồ, việc tự tay chọn những bắp ngô, tỉ mẩn ngồi tách từng lớp vỏ để tạo nên một bình hoa cho riêng mình cũng là một cách để "thiền", để tìm lại sự cân bằng. Nó không đơn thuần là tiết kiệm chi phí mua hoa ngày Tết, mà là cách chúng ta trân trọng những giá trị nông sản Việt, mang hồn quê vào phố thị. Một bình hoa ngô mộc mạc đặt cạnh ấm trà nóng, trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, âu cũng là một cái thú tao nhã, bình yên đến lạ lùng mà ai cũng nên thử một lần.