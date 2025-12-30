Chàng trai đi quanh trường đại học tặng kẹo cho người lạ chỉ vì một lý do

Thời gian gần đây, tại trường Đại học Quốc tế Miền Đông, các sinh viên thường xuyên nhắc về nhân vật có những biệt danh ngộ nghĩnh như "anh bo kẹo" hay "chàng trai kẹo ngọt".

Không cần dịp đặc biệt, không kèm theo lời giải thích cầu kỳ, những bịch kẹo nhỏ của anh chàng được trao đi lặng lẽ nhưng đủ khiến người nhận mỉm cười và ấm lòng.

"Chàng trai kẹo ngọt" mà các sinh viên trường Đại học Quốc tế Miền Đông hay nhắc đến. (Ảnh: NVCC)

"Chàng trai kẹo ngọt" trong lời đồn đó là Trương Nhật Quang (SN 2003), sinh viên năm cuối ngành Marketing, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, TP.HCM.

Ý tưởng tặng kẹo nảy ra trong giai đoạn Quang chịu căng thẳng từ chuyện công việc, học tập và cả chuyện tình cảm. Giữa lúc tinh thần "chạm đáy", Quang tự hỏi liệu mình tiếp tục giữ trạng thái tiêu cực như vậy đến bao giờ, khi vốn được mọi người xung quanh nhìn nhận là người vui vẻ và tích cực.

Từ những trăn trở đó, Quang bắt đầu suy nghĩ về điều giúp bản thân quay trở lại trạng thái tích cực và đó là sự chia sẻ niềm vui đến với tất cả mọi người.

Ngày 12/11, Quang ghé cửa hàng gần trường và mua khoảng 10 gói kẹo để tặng cho đồng nghiệp và những người bạn thân thiết. Mọi người tỏ ra bất ngờ vì hôm đó không phải một ngày lễ hay dịp đặc biệt nào, hơn nữa Quang còn tặng cả gói kẹo thay vì những viên lẻ. Khi được hỏi lý do, Quang đáp: "Ai cũng xứng đáng nhận được sự ngọt ngào".

Câu nói ngắn gọn đã miêu tả được chính xác lý do những điều mà Quang muốn lan toả.

Video ghi lại hành trình Quang tặng kẹo cho mọi người. (Video: NVCC)

Ban đầu, khi Quang gửi tặng những gói kẹo đầu tiên cho những người bạn thân thiết, anh chàng không có ý định "mở rộng" việc tặng kẹo cho cả những người lạ. Chứng kiến nụ cười và sự bất ngờ của những người nhận được kẹo, Quang cảm thấy niềm vui ấm áp lan tỏa.

Quang quay lại một số khoảnh khắc làm kỷ niệm và đăng lên mạng xã hội cá nhân. Bất ngờ, những đoạn video này nhận được nhiều sự quan tâm và nhiều bạn sinh viên cùng trường bày tỏ mong muốn được "hữu duyên" nhận kẹo.

Thay vì hẹn mọi người đến lấy kẹo, Quang quyết định tự mình mang kẹo đến tận lớp học, nơi làm việc hay những địa điểm đã hẹn trước, bởi theo Quang, đó mới thực sự là tinh thần của việc "tặng".

Mỗi ngày, Quang thường mang theo khoảng 20-30 gói kẹo và đi tặng sau giờ tan làm. Cho đến hiện tại, số gói kẹo Quang gửi tặng khoảng 500-600 gói.

Quang thừa nhận, không ít người xung quanh thắc mắc, thậm chí cho rằng việc làm của Quang là "rảnh" và tốn kém. Trước những ý kiến đó, Quang chỉ giải thích ngắn gọn rằng đây là điều bản thân muốn chia sẻ và coi đó là một điều ngọt ngào mà ai cũng xứng đáng được nhận.

Sau khi đăng tải video lên TikTok với dòng chia sẻ giản dị về "một ngày tặng kẹo cho cả trường", câu chuyện của Quang được nhiều người biết đến hơn. Nhiều bình luận bày tỏ sự yêu thích với câu chuyện của Quang, có người mong muốn được nhận kẹo, có người ở cùng trường với Quang và có cả những người ở trường Đại học Thủ Dầu Một và trường cấp 3 ở cùng khu vực.

Theo Quang, điều ý nghĩa nhất không phải là số lượng kẹo trao đi mà là được kết nối với những người bạn mới, mang lại niềm vui và động lực thông qua "hành trình ngọt ngào".

Kỷ niệm khiến Quang nhớ nhất trong hành trình hơn 2 tháng chia sẻ sự ngọt ngào là vào ngày 19/11, anh lần đầu nhận được nhiều thư tay nhân Ngày Quốc tế Đàn ông. Trong thư viết những lời chia sẻ coi hành trình ngọt ngào như nguồn động lực tinh thần làm Quang xúc động và lưu giữ đến hiện tại.

Nói về chi phí cho hành trình này, Quang cho biết bản thân chưa bao giờ tính toán cụ thể đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho những bịch kẹo được trao đi. Với Quang, nếu ngay từ đầu phải cân nhắc đến tiền bạc thì có lẽ hành trình này đã không thể bắt đầu.

"Em thật sự không nhớ đã mua hết bao nhiêu tiền kẹo, nhưng nếu đã nghĩ đến chi phí thì em đã không bắt đầu hành trình này rồi, vì đơn giản đây chỉ là điều ngọt ngào bé nhỏ em muốn mang đến cho mọi người", Quang kể.