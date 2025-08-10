ChatGPT đè bẹp AI mạnh nhất của Elon Musk trong chung kết cờ vua toàn thế giới

Trong một cuộc đối đầu được mong chờ nhất tại giải đấu cờ vua trí tuệ nhân tạo toàn cầu, mô hình o3 của OpenAI – đơn vị tạo ra ChatGPT – đã đánh bại Grok 4, AI do công ty xAI của Elon Musk phát triển, để bước lên ngôi vô địch. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế của OpenAI trong lĩnh vực AI tổng quát, mà còn khiến cuộc cạnh tranh vốn đã căng thẳng giữa hai gã khổng lồ công nghệ trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Điều đáng chú ý là giải đấu không quy tụ những chương trình chuyên biệt cho cờ vua, mà là nơi so tài của các AI đa năng được thiết kế cho hàng loạt nhiệm vụ đời sống. Chính vì vậy, kết quả phản ánh khả năng tư duy, lập kế hoạch và thích ứng của những “bộ não ảo” trong môi trường chiến lược phức tạp.

Mô hình o3 của OpenAI đã toàn thắng từ vòng đầu cho đến trận chung kết, trong khi Grok 4 – dù được xem là ứng viên số một – lại liên tiếp mắc sai lầm nghiêm trọng, từ việc mất quân hậu cho đến những nước đi thiếu tính toán, mở đường cho đối thủ giành chuỗi thắng thuyết phục. Đại kiện tướng Hikaru Nakamura, khi bình luận trực tiếp, không giấu được sự bất ngờ trước màn trình diễn “đánh mất phong độ” hoàn toàn của Grok, đồng thời khen ngợi OpenAI vì gần như không mắc lỗi nào.

Trước trận đấu cuối cùng, tỷ phú Elon Musk từng lên mạng xã hội X khẳng định xAI gần như không dành nhiều nỗ lực cho cờ vua và thành tích trước đó chỉ là “tác dụng phụ” từ sức mạnh tổng thể của mô hình. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc đã cho thấy một thực tế khác, khi Grok 4 bị o3 áp đảo hoàn toàn trong ngày quyết định.

Giải đấu được tổ chức trên nền tảng Kaggle thuộc Google, kéo dài ba ngày, quy tụ tám mô hình AI hàng đầu thế giới đến từ Anthropic, Google, OpenAI, xAI cùng hai nhà phát triển Trung Quốc là DeepSeek và Moonshot AI. Google với mô hình Gemini giành vị trí thứ ba sau khi đánh bại một mô hình khác của OpenAI.

Việc AI so tài cờ vua không chỉ mang tính giải trí mà còn là một cách để các nhà phát triển kiểm tra khả năng suy luận và lập kế hoạch của hệ thống. Từ lâu, những trò chơi chiến thuật có luật lệ phức tạp như cờ vua và cờ vây đã được dùng như thước đo tiến bộ của trí tuệ nhân tạo.

Trước đây, AlphaGo của Google DeepMind từng gây chấn động khi đánh bại nhiều kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới, khiến kỳ thủ Hàn Quốc Lee Se-dol phải giải nghệ. Trong lịch sử cờ vua, chiến thắng của máy tính Deep Blue trước Garry Kasparov vào cuối thập niên 1990 từng là dấu mốc lịch sử, dù chính Kasparov sau này so sánh trí tuệ của nó chỉ ngang một chiếc đồng hồ báo thức.

Giờ đây, với chiến thắng áp đảo tại chung kết, OpenAI không chỉ có thêm một danh hiệu, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh và độ ổn định của mô hình o3. Trong khi đó, thất bại của Grok 4 sẽ là lời nhắc nhở với Elon Musk và xAI rằng trong cuộc đua AI, một chút sơ suất cũng đủ để đánh mất ngôi vương vào tay đối thủ.