Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ChatGPT đè bẹp AI mạnh nhất của Elon Musk trong chung kết cờ vua toàn thế giới

10-08-2025 - 14:39 PM | Kinh tế số

Không chỉ ChatGPT và Grok, giải đấu cờ vua này quy tụ hầu hết các tên tuổi nổi bật trong thế giới chatbot AI, bao gồm cả đại diện của Anthropic và Google, cũng như DeepSeek từ Trung Quốc.

 

Trong một cuộc đối đầu được mong chờ nhất tại giải đấu cờ vua trí tuệ nhân tạo toàn cầu, mô hình o3 của OpenAI – đơn vị tạo ra ChatGPT – đã đánh bại Grok 4, AI do công ty xAI của Elon Musk phát triển, để bước lên ngôi vô địch. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế của OpenAI trong lĩnh vực AI tổng quát, mà còn khiến cuộc cạnh tranh vốn đã căng thẳng giữa hai gã khổng lồ công nghệ trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Điều đáng chú ý là giải đấu không quy tụ những chương trình chuyên biệt cho cờ vua, mà là nơi so tài của các AI đa năng được thiết kế cho hàng loạt nhiệm vụ đời sống. Chính vì vậy, kết quả phản ánh khả năng tư duy, lập kế hoạch và thích ứng của những “bộ não ảo” trong môi trường chiến lược phức tạp.

ChatGPT đè bẹp AI mạnh nhất của Elon Musk trong chung kết cờ vua toàn thế giới- Ảnh 1.

Mô hình o3 của OpenAI đã toàn thắng từ vòng đầu cho đến trận chung kết, trong khi Grok 4 – dù được xem là ứng viên số một – lại liên tiếp mắc sai lầm nghiêm trọng, từ việc mất quân hậu cho đến những nước đi thiếu tính toán, mở đường cho đối thủ giành chuỗi thắng thuyết phục. Đại kiện tướng Hikaru Nakamura, khi bình luận trực tiếp, không giấu được sự bất ngờ trước màn trình diễn “đánh mất phong độ” hoàn toàn của Grok, đồng thời khen ngợi OpenAI vì gần như không mắc lỗi nào.

Trước trận đấu cuối cùng, tỷ phú Elon Musk từng lên mạng xã hội X khẳng định xAI gần như không dành nhiều nỗ lực cho cờ vua và thành tích trước đó chỉ là “tác dụng phụ” từ sức mạnh tổng thể của mô hình. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc đã cho thấy một thực tế khác, khi Grok 4 bị o3 áp đảo hoàn toàn trong ngày quyết định.

Giải đấu được tổ chức trên nền tảng Kaggle thuộc Google, kéo dài ba ngày, quy tụ tám mô hình AI hàng đầu thế giới đến từ Anthropic, Google, OpenAI, xAI cùng hai nhà phát triển Trung Quốc là DeepSeek và Moonshot AI. Google với mô hình Gemini giành vị trí thứ ba sau khi đánh bại một mô hình khác của OpenAI.

Việc AI so tài cờ vua không chỉ mang tính giải trí mà còn là một cách để các nhà phát triển kiểm tra khả năng suy luận và lập kế hoạch của hệ thống. Từ lâu, những trò chơi chiến thuật có luật lệ phức tạp như cờ vua và cờ vây đã được dùng như thước đo tiến bộ của trí tuệ nhân tạo.

ChatGPT đè bẹp AI mạnh nhất của Elon Musk trong chung kết cờ vua toàn thế giới- Ảnh 2.

Trước đây, AlphaGo của Google DeepMind từng gây chấn động khi đánh bại nhiều kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới, khiến kỳ thủ Hàn Quốc Lee Se-dol phải giải nghệ. Trong lịch sử cờ vua, chiến thắng của máy tính Deep Blue trước Garry Kasparov vào cuối thập niên 1990 từng là dấu mốc lịch sử, dù chính Kasparov sau này so sánh trí tuệ của nó chỉ ngang một chiếc đồng hồ báo thức.

Giờ đây, với chiến thắng áp đảo tại chung kết, OpenAI không chỉ có thêm một danh hiệu, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh và độ ổn định của mô hình o3. Trong khi đó, thất bại của Grok 4 sẽ là lời nhắc nhở với Elon Musk và xAI rằng trong cuộc đua AI, một chút sơ suất cũng đủ để đánh mất ngôi vương vào tay đối thủ.

Theo Nguyễn Hải

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng xảy ra từ đầu năm, thiệt hại 1.660 tỷ đồng: Chuyên gia cảnh báo dấu hiệu phổ biến khiến nạn nhân mắc bẫy

Hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng xảy ra từ đầu năm, thiệt hại 1.660 tỷ đồng: Chuyên gia cảnh báo dấu hiệu phổ biến khiến nạn nhân mắc bẫy Nổi bật

Cách lấy lại mật khẩu Zalo trên điện thoại, máy tính đơn giản và nhanh nhất

Cách lấy lại mật khẩu Zalo trên điện thoại, máy tính đơn giản và nhanh nhất Nổi bật

Xử lý người đàn ông đăng video bịa đặt tạo bằng AI gây hoang mang dư luận

Xử lý người đàn ông đăng video bịa đặt tạo bằng AI gây hoang mang dư luận

13:46 , 10/08/2025
Công việc sẽ bị trí tuệ nhân tạo AI thay thế trong 2 năm tới

Công việc sẽ bị trí tuệ nhân tạo AI thay thế trong 2 năm tới

10:41 , 10/08/2025
Trung Quốc lại khiến thế giới nể phục: Không chỉ làm việc trong nhà máy, robot giờ đã "tung tăng" vận hành trong các văn phòng, làm việc với con người như đồng nghiệp

Trung Quốc lại khiến thế giới nể phục: Không chỉ làm việc trong nhà máy, robot giờ đã "tung tăng" vận hành trong các văn phòng, làm việc với con người như đồng nghiệp

09:51 , 10/08/2025
Nghe điện thoại có nội dung này, hãy tắt máy ngay lập tức

Nghe điện thoại có nội dung này, hãy tắt máy ngay lập tức

09:37 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên