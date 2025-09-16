Châu Âu sắp cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Vào tháng 11 năm ngoái, Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua "Quy định độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội", đặt ra ngưỡng 16 tuổi để được phép tạo tài khoản.

Luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/12/2025. Kể từ thời điểm đó, các nền tảng như TikTok, Instagram, Facebook sẽ bị coi là vi phạm pháp luật nếu không có "các bước hợp lý" để ngăn chặn người dùng dưới 16 tuổi truy cập. Trách nhiệm được đặt hoàn toàn lên vai các gã khổng lồ công nghệ, với mức phạt có thể lên tới 49,5 triệu đô la Úc (khoảng 31,9 triệu USD) nếu không tuân thủ.

Sau khi Úc tiên phong với đạo luật cứng rắn, Liên minh châu Âu (EU) và Pháp cũng đang nghiêm túc cân nhắc các biện pháp tương tự, có thể sớm đặt dấu chấm hết cho việc trẻ em truy cập tự do vào các nền tảng này.

Ảnh minh họa

Trong bài phát biểu thường niên trước Nghị viện châu Âu hôm 10/9 mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen đã đưa ra một thông điệp đanh thép.

"Cũng giống như thời của tôi, khi xã hội dạy trẻ em rằng chúng không được phép hút thuốc, uống rượu hay xem nội dung người lớn, tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta làm điều tương tự với mạng xã hội," bà Leyen nói.

"Là một người mẹ có bảy con và là bà của bốn đứa cháu, bà chia sẻ sự thấu hiểu sâu sắc với nỗi lo của các bậc cha mẹ trước "cơn sóng thần của các gã khổng lồ công nghệ". Bà chỉ ra những mối nguy hiểm mà trẻ em có thể gặp phải chỉ sau một cái lướt màn hình: từ bắt nạt trực tuyến, nội dung độc hại cho đến các thuật toán được thiết kế để gây nghiện.

Không chỉ EU, Pháp còn tỏ ra quyết liệt hơn. Mới đây, một ủy ban Quốc hội Pháp đã đưa ra khuyến nghị cấm hoàn toàn trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và áp dụng "lệnh giới nghiêm kỹ thuật số" đối với thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân sâu xa thúc đẩy các chính phủ hành động mạnh mẽ đến từ những bi kịch đau lòng. Ủy ban của Pháp được thành lập sau khi bảy gia đình khởi kiện TikTok vào cuối năm 2024, cáo buộc nền tảng này đã hiển thị những nội dung khiến con họ tự tử.

Ủy ban đã lắng nghe lời kể của các gia đình nạn nhân, trong đó có bà Geraldine (52 tuổi), người đã mất cô con gái Penelope ở tuổi 18. Sau khi con qua đời, bà phát hiện con gái đã xem và đăng tải những video tự làm hại bản thân trên TikTok. "Là cha mẹ, chúng tôi khó quản lý được tất cả những thứ này," bà đau đớn chia sẻ.

Cuộc chiến bảo vệ thế hệ trẻ khỏi những mặt tối của mạng xã hội đang bước vào một giai đoạn mới. Các chính phủ đang dần siết chặt quy định, buộc các tập đoàn công nghệ phải chịu trách nhiệm xã hội lớn hơn. Như lời của chuyên gia an ninh mạng Adam Marre, đây là "bước quan trọng để kiềm chế quyền lực không bị kiểm soát của các tập đoàn công nghệ lớn và bảo vệ trẻ em".