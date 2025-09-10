Chỉ 10 ngày nữa, siêu nút giao 3 tầng giúp kết nối 2 tuyến cao tốc trị giá 94.000 tỷ sẽ được hoàn thành, từ Ninh Bình đến Hà Nội thêm thuận lợi

Toàn cảnh nút giao Phú Thứ (ảnh chụp 2024).

Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối trên địa bàn phường Hà Nam.

Được biết, nút giao Phú Thứ và tuyến kết nối có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022-2025.

Nút giao Phú Thứ được thiết kế, xây dựng dạng nút giao liên thông 3 tầng, tạo thuận lợi cho việc di chuyển giữa đường Vành đai 5 và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trong ảnh là phối cảnh được vẽ lại để tham khảo.

Quy mô dự án được xây dựng 3 tầng, gồm:

Tầng 1 (dưới cùng): Xây dựng hầm trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình quy mô 6 làn xe, chiều dài toàn bộ hầm hơn 640 m, thiết kế 120 km/h.

Tầng 2 (trung gian ở giữa): Xây dựng đảo xuyến và 4 nhánh ra, vào cao tốc để kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với đường bên Vành đai 5 phục vụ giao thông địa phương.

Tầng 3 (trên cùng): Xây dựng cầu vượt của đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô bên trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo báo cáo, sau gần 3 năm triển khai, đến nay dự án đã hoàn thành 95% khối lượng công việc.

Trong đó, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các hạng mục chính như: 2 nhánh ra vào cao tốc trái và phải; hầm chính trên cao tốc; trạm bơm; thoát nước hầm; 4 trạm thu phí; móng cột điện cảnh quan.

Hiện nay nhà thầu đang tập trung thi công lắp đặt thiết bị kết nối hệ thống 4 nhà trạm; lắp đặt cột đèn chiếu sáng cảnh quan và trồng cây xanh.

Vị trí nút giao Phú Thứ (tên gọi theo đơn vị hành chính trước đây).

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo nhanh tiến độ triển khai dự án, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, lãnh đạo đề nghị chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tăng ca phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình trước ngày 20/9.

Đồng thời, giao các ngành liên quan tập trung hỗ trợ, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư, nhà thầu thi công.

Dự kiến, khi đưa vào hoạt động, nút giao Phú Thứ sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế giữa tỉnh Ninh Bình với TP Hà Nội và các tỉnh trong khu vực.

Đặc biệt, nút giao sẽ giúp kết nối 2 tuyến đường quan trọng của tỉnh này là Vành đai 5 (trị giá 85.000 tỷ) và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (8.900 tỷ).



