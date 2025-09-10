Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những chiêu môi giới BĐS thường dùng khiến người mới dễ “sập bẫy” ngay lần đầu tham gia thị trường

10-09-2025 - 06:45 AM | Bất động sản

Thị trường bất động sản mỗi khi có sóng lại kéo theo hàng loạt người mới tham gia. Đây cũng là lúc môi giới dễ áp dụng nhiều chiêu trò khiến nhà đầu tư ít kinh nghiệm ra quyết định vội vàng, dẫn đến việc mua phải sản phẩm khó bán hoặc hiệu quả sinh lời không như kỳ vọng.

Những chiêu môi giới BĐS thường dùng khiến người mới dễ “sập bẫy” ngay lần đầu tham gia thị trường- Ảnh 1.

 

“Thổi giá” bằng kịch bản giả

Theo chia sẻ của nhiều nhà đầu tư lâu năm, chiêu trò phổ biến nhất là tạo cảm giác khan hiếm. Môi giới thường tung tin: “Còn đúng một lô cuối cùng”, “Giá sắp tăng”, hoặc dàn dựng cảnh nhiều khách cùng lúc tranh nhau đặt cọc. Người mới thường bị cuốn theo tâm lý sợ bỏ lỡ, xuống tiền nhanh mà không kịp kiểm chứng pháp lý hay giá trị thực.

Vẽ dự án trên giấy

Không ít môi giới quảng cáo về những “siêu đô thị tỷ đô”, “khu công nghiệp chuẩn bị khởi công”, “sân bay sắp xây dựng”… để làm tăng kỳ vọng. Nhưng thực tế, nhiều dự án vẫn chỉ nằm trên giấy hoặc trong quy hoạch dài hạn.

Nhà đầu tư chia sẻ, có những người mua đất nông nghiệp với lời hứa sắp chuyển đổi thành đất ở hoặc xung quanh có dự án, nhưng chờ cả chục năm vẫn không có động thái gì. Người mới rất dễ gặp tình huống này nếu thiếu kiến thức về quy hoạch.

Gắn mác “cận kề” tiện ích

Một trong những chiêu đánh vào tâm lý “ăn theo hạ tầng” là quảng cáo dự án “gần sân bay, cạnh khu công nghiệp, sát cửa ngõ thành phố”… Nhưng thực tế khoảng cách xa hơn nhiều. Để thuyết phục khách hàng, môi giới đôi khi sử dụng bản đồ không đúng tỷ lệ, khiến người mới có cảm giác vị trí dự án thuận lợi hơn thực tế.

Tạo áp lực chốt hợp đồng nhanh

Một chiêu khá thường gặp là gây sức ép: “Nếu không chốt trong hôm nay, suất đẹp sẽ mất”, hoặc “Ngày mai giá tăng thêm 50 triệu đồng/m2”. Người mới, chưa quen thị trường, dễ đưa ra quyết định theo cảm tính, không đủ thời gian tìm hiểu kỹ về pháp lý hay so sánh với các dự án khác.

Những chiêu môi giới BĐS thường dùng khiến người mới dễ “sập bẫy” ngay lần đầu tham gia thị trường- Ảnh 2.

Cam kết lợi nhuận, cho thuê lại

Một số môi giới còn “vẽ” ra viễn cảnh dòng tiền hấp dẫn: Lợi nhuận 8 – 12%/năm, cam kết cho thuê lại dài hạn. Tuy nhiên, phần lớn lời hứa này không có ràng buộc pháp lý. Nếu chủ đầu tư hoặc đơn vị khai thác gặp khó khăn, người mua sẽ phải tự xoay xở, thậm chí chấp nhận để tài sản nằm yên một thời gian dài.

Chiêu “giảm giá – chiết khấu ảo”

Môi giới nâng giá gốc lên cao, sau đó tung khuyến mãi “giảm sốc 20 – 30%” để tạo cảm giác mua hời. Người mới nhìn vào mức chiết khấu thường nghĩ mình được lợi, nhưng thực tế có thể chỉ đang trả đúng, hoặc vẫn cao hơn giá trị thật của sản phẩm.

Môi giới bất động sản vừa là cầu nối, vừa là nơi ẩn chứa rủi ro cho người mới tham gia thị trường. Dân đầu tư nhiều kinh nghiệm đều khẳng định: Không có khoản đầu tư nào dễ dàng sinh lời, chỉ có khoản đầu tư được chuẩn bị kỹ, hiểu rõ và kiểm soát rủi ro mới an toàn. 

Với những người mới, sự tỉnh táo, bình tĩnh và kiến thức nền tảng chính là “lá chắn” quan trọng nhất trước mọi chiêu trò trên thị trường.


