Một xã tại Bắc Ninh chuẩn bị thu hồi đất hơn 2.600 hộ dân để làm khu đô thị rộng 300 ha, trị giá lên đến 20.000 tỷ đồng

Một góc huyện Tiên Du (trước đây).

Vừa qua, tại UBND phường Kinh Bắc, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì hội nghị đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam sông Cầu.

Tại hội nghị, các đơn vị báo cáo tiến độ 3 dự án trọng điểm. Trong đó, đáng chú ý là dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái huyện Tiên Du (trước đây) nay là xã Tiên Du.

Theo báo cáo, hiện dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, hoàn tất khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và nộp hồ sơ đánh giá tác động môi trường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

UBND xã Tiên Du đã thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân. Đồng thời, thông báo thu hồi đất của 2.664 gia đình, cá nhân, tổ chức.

Về kế hoạch thời gian tới, các đơn vị sẽ phối hợp các sở, ngành ban hành báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở phần hạ tầng kỹ thuật dự án. Cùng với đó là phê duyệt các dự án thành phần, lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Địa phương cũng sẽ ban hành thông báo thu hồi toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án, tiến hành công tác kiểm đếm đất đai, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Vị trí triển khai dự án (ảnh chụp từ báo cáo đánh giá tác động môi trường).

Được biết, dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái huyện Tiên Du (trước đây) có quy mô khoảng 299 ha, do Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội phát triển.

Khu đô thị mới này có tổng mức đầu tư 19.700 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án gần 18.200 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên 1.500 tỷ đồng.

Dự án tọa lạc tại thị trấn Lim, xã Phú Lâm và xã Nội Duệ - huyện Tiên Du (trước đây).

Theo quy hoạch, khu đất triển khai dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, giao thông và các loại đất khác. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm 244 ha (81%).

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí khoảng 66 ha cho đất nhà ở. Các hạng mục nhà ở tại dự án bao gồm hơn 3.300 lô nhà ở liền kề. 600 lô đất biệt thự. Chung cư hỗn hợp sẽ có 7 tòa với mật độ xây dựng 40%, cao 30 tầng.

Về tiến độ, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự kiến từ tháng 7/2025 đến hết quý III/2029 chủ đầu tư sẽ xây dựng các hạng mục của dự án. Sau đó, tổ chức nghiệm thu vào quý IV/2029.

Khi hoàn thành, dự án có quy mô dân số gần 27.000 người. Về tính chất, đây sẽ là khu đô thị du lịch, hiện đại, thông minh gắn với sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch chất lượng cao. Đồng thời, là khu trung tâm thể dục thể thao, thương mại cấp đô thị…



